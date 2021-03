Tesla Semi en vue, Redmi Note 10 au top et Samsung au front – L’essentiel de l’actu de la semaine

Tesla et Samsung ont beaucoup fait parler d'eux cette semaine. Le premier a fait réapparaître son semi-remorque, le second a dévoilé ses nouveaux Galaxy A, mais annoncé la fin probable de son Galaxy Note. Xiaomi, de son côté, continue d'égrainer ses appareils de semaine en semaine. Retour sur une actualité bien chargée.

Le Tesla Semi repointe le bout de son châssis

Le futur semi-remorque Tesla Semi apparaît dans une vidéo partagée par le constructeur américain. Serait-ce le signe que la production approche enfin ? Les premiers exemplaires sont en tout cas attendus dès cette année. Et c’est aussi la Model Y européenne qui a fait une courte apparition depuis la Gigafactory de Berlin.

Galaxy A52 de sortie, Galaxy Note à l’abandon : Samsung sur tous les fronts

Samsung est le premier géant tech qui exprime ses inquiétudes concernant les pénuries de puces qui se propagent au-delà de l’industrie automobile. Et la firme sud-coréenne prévient qu’il va falloir faire des choix dans ses produits. La première victime sera sans doute le Galaxy Note sur lequel Samsung paraît ne plus trop compter. Mais on le savait déjà avant même le problème de puces…

Par ailleurs, la semaine a également été faste pour Samsung qui a dévoilé de prometteurs Galaxy A52, A52 5G et A72, des smartphones milieu de gamme qui ont tout pour plaire.

Nvidia met la pression sur Nintendo pour améliorer la Switch

La Nintendo Switch utilise un SoC ARM qui a 6 ans, alors que son prix n’a pas bougé depuis sa commercialisation. Selon un média américain, Nvidia mettrait la pression sur son partenaire pour changer de plateforme, jugeant le Tegra X1+ trop vieux.

Le test de la semaine : le Xiaomi Redmi Note 10

Il arrive à moins de 200 euros et il promet de tout bousculer sur son passage. Le Xiaomi Redmi Note 10 est arrivé à la rédaction et nous avons eu l’occasion de le mettre à l’épreuve. Il s’en sort haut la main pour un modèle d’entrée de gamme grâce à une fiche technique très solide.

La vidéo de la semaine

Et aussi…

