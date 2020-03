Confinement : comment calculer le périmètre d’1 km autour de chez soi

L’activité sportive et la sortie de nos animaux de compagnie sont limitées dans un périmètre de moins d’un kilomètre de chez soi, voici un tutoriel pour vous aider dans vos déplacements.

Une nouvelle attestation de déplacement est disponible, elle prend en compte les nouvelles mesures de confinement renforcées. En revanche, il n’est toujours pas possible de la remplir directement sur votre smartphone : le ministère a officiellement rétropédalé.

Désormais, l’activité sportive est limitée à 1h par jour, à moins d’un kilomètre de chez soi, et seul·e. Cela signifie qu’il faudra spécifier l’heure de départ sur l’attestation dérogatoire de déplacement, mais également le lieu de départ. Vous ne devez également pas dépasser cette zone pour sortir vos animaux de compagnie. Pour vous aider à planifier vos sorties, voici un tutoriel pour calculer le périmètre autour de chez vous. Nous avons testé de nombreuses solutions, le géoportail du gouvernement permet de calculer le périmètre d’1 km autour de chez vous en prenant en compte l’ensemble des caractéristiques du terrain et de l’environnement.

Comment utiliser géoportail pour calculer un périmètre autour de soi ?

Rendez-vous sur géoportail, cliquez sur outil puis sélectionner « Calculer une isochrone ». Il faut suffit ensuite de rentrer votre adresse postale ou pointer sur la carte un lieu, cliquer sur « isodistance » puis rentrer 1 kilomètre de distance. Ensuite, n’oubliez pas d’appuyer sur « Calculer ». Une zone verte apparaît alors sur la carte, il s’agit de la zone autorisée pour vos activités sportives.

Comme nous l’avons précisé plus haut, il existe d’autres méthodes plus classiques mais qui seront certainement moins justes que celle-ci. Il est important de préciser que la règle élémentaire et basique à appliquer est de rester chez vous, sortez seulement si c’est nécessaire.