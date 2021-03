Les nouvelles icones de Windows 10, mise à jour MIUI 12 et la lentille « liquide » de Xiaomi – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué jeudi 25 mars : Microsoft continue la mue de Windows 10, Xiaomi prépare le déploiement de MIUI 12 avec Android 11 et une lentille avec beaucoup de potentiel pour ses smartphones. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Microsoft continue la mue de Windows 10

Microsoft prépare une mise à jour majeure de Windows 10 connue sous le nom de code Sun Valley. La dernière version Insider en date propose une petite refonte des icônes présent dans l’explorateur de fichier. Petit à petit, le projet commence à prendre forme.

MIUI 12 avec Android 11 : Xiaomi prépare le déploiement

Xiaomi avance sur le déploiement de la mise à jour vers Android 11 sur ses smartphones. Cela se fait avec la nouvelle interface MIUI 12 et la marque communique une liste des smartphones concernée par la mise à jour.

La lentille « liquide » du Xiaomi Mi Mix se dévoile

Les smartphones Xiaomi Mi Mix ont toujours été de véritable vitrine technologie et le prochain devrait conserver son ADN. On sait désormais que le prochain Mi Mix intégrera une lentille « liquide » pour l’appareil photo au dos. On explique l’intérêt de ce type de lentille avec beaucoup de potentiel.

