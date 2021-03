Promesses du Xiaomi Mi 11 Ultra, carte fibre optique et rachat de Discord – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 26 mars : des infos sur le Xiaomi Mi 11 Ultra, la nouvelle carte d'éligibilité à la fibre et le rachat imminent de Discord. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le Xiaomi Mi 11 va envoyer du lourd

De nouvelles informations sur le Xiaomi Mi 11 Ultra sont disséminées par le constructeur. Ce dernier révèle ainsi que le téléphone profitera d’une batterie innovante plus fine et rechargeable plus rapidement et laisse entendre qu’il embarquera une puce conçue maison.

Voici la nouvelle carte pour savoir si vous êtes éligibles à la fibre optique

L’Arcep met à jour sa carte indiquant l’égibilité au réseau fibre optique et y incorpore quelques petites nouveauté pour donner plus d’informations aux utilisateurs.

Le rachat de Discord par Microsoft paraît imminent

Microsoft lorgne sur le service Discord qu’il voudrait faire passer sous son giron. Le rachat de la plateforme par la firme de Redmond pourrait intervenir dès avril.

Notre test du jour : le Redmi Note 10 Pro de Xiaomi

Nous avons publié notre test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Notre article s’accompagne d’ailleurs d’une vidéo.

