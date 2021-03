Le Galaxy Z Fold 2 de Xiaomi, Google Maps en intérieur et nouvelle app Frandroid – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 23 mars : Xiaomi suite mais pas encore fin avec le Mi Mix Fold, Google Maps s’attaque à l’intérieur et le nouveau Google Nest Hub est là. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi Mi Mix Fold : un smartphone pliant avec une puce maison et une lentille liquide

Comme annoncé la veille lors de la première partie des conférences Xiaomi, le Mi Mix Fold est bien là. Le premier smartphone pliant de la marque chinoise a fait son apparition. Derrière ses allures de Galaxy Fold 2, il promet du lourd : un écran de plus de 8 pouces, un Soc Qualcomm Snapdragon 888, un triple capteur photo avec une puce maison associée à une lentille liquide pour améliorer le résultat.

Google Maps améliore la navigation en intérieur

Google Maps compte intégrer plus d’une centaine d’améliorations basées sur l’intelligence artificielle cette année pour contrer l’amélioration grandissante d’Apple Plans. Et parmi toutes ces améliorations, Google a annoncé l’arrivée de Live View, un guidage en intérieur de différents bâtiments comme des centres commerciaux ou des aéroports. Mais la petite spécificité, c’est le format façon Street View.

Le test du jour : le Google Nest Hub 2e génération

L’écran intelligent de Google s’offre une seconde déclinaison. Le nouveau Google Nest Hub reprend la recette du premier modèle, à savoir un assistant visuel et vocal pour piloter la maison connectée, vous accompagner dans vos rendez-vous et votre gestion du quotidien, écouter de la musique ou profiter de vidéo. Il y ajoute notamment un suivi du sommeil pointu et la commande gestuelle grâce à l’ajout du capteur Soli.