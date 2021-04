LineageOS 18.1, prix du téléviseur OLED enroulable de LG et scooter électrique BMW – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 2 avril : LineageOS 18.1 a été lancé, le prix du téléviseur enroulable LG a été dévoilé et le scooter électrique BMW CE 04 redonne de ses nouvelles. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

LineageOS 18.1 : voici Android 11 pour plus de 70 smartphones Android

LineageOS 18.1 a été déployée par la communauté Lineage. Cette alternative est considérée comme la plus populaire pour profiter des dernières versions d’Android avec une interface proche d’Android Open Source Project (AOSP). Et bonne nouvelle : la nouvelle version est basée sur le code d’Android 11, et est prise en charge par plus de 70 smartphones.

Le téléviseur OLED enroulable LG a enfin un prix de vente en France

Introduit il y a trois ans au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, l’écran OLED enroulable de la marque LG débarque (enfin) en France. Le LG Signature OLED R, de son nom, profite d’une dalle flexible de 65 pouces mais propose un prix forcément exorbitant : 100 000 euros. Le produit est exclusivement disponible sur le site de LG Electronics.

Scooter électrique BMW CE 04 : son lancement ne semble plus très loin

De nouveaux visuels du scooter électrique BMW CE 04 ont été déposés auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Quelques nouveaux équipements réglementaires ont été ajoutés pour l’occasion, laissant présager une présentation prochaine du modèle branché.