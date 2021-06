Encore du Windows 11, Apple attaque les leakers et les Superchargeurs Tesla – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 25 juin : Windows 11 continue de faire parler de lui, Apple ne veut plus de fuites et les Superchargeurs Tesla font du bruit. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Windows 11 omniprésent dans l’actualité

Au lendemain de la conférence Microsoft dédiée à Windows 11, la nouvelle version du système d’exploitation continue d’occuper une place dans l’actualité. On a par exemple appris que la plupart des PC Surface — même à plus de 4000 euros — ne seraient pas compatibles, alors que l’explorateur de fichiers, PowerPoint, Word et Paint ont le droit à un nouveau design. On vous explique enfin ce qu’est le TPM 2.0.

Apple en a assez des fuites et passe à l’offensive contre les leakers

Apple en a marre des fuites, et a décidé de le faire savoir. La firme à la pomme a fait appel à un cabinet d’avocats pour s’attaquer à des leakers, qui ont reçu des lettres leur demandant d’arrêter de publier des informations jugées confidentielles. Des collaborateurs soupçonnés de divulguer des éléments sont aussi dans le viseur du groupe américain, qui prend cette affaire très au sérieux.

Superchargeurs Tesla ouverts à tous : le dossier chauffe

Selon Electrek, qui a consulté un rapport écrit relatif à des échanges entre Tesla et le gouvernement norvégien, le constructeur californien serait prêt à ouvrir ses Superchargeurs à tous en septembre 2022. Rapidement, le groupe dirigé par Elon Musk a réagit en tempérant cette affaire, qui devrait animer l’actualité des voitures électriques pendant un bon bout de temps.