iOS gagne du terrain face à Android depuis 4 ans

Selon les derniers chiffres, la domination d'Android semble quelque peu stagner ces dernières années avec une baisse de part de marché profitant à Apple. La stratégie de ce dernier de vouloir se rendre toujours plus accessible commence à porter ses fruits.

Système d’exploitation le plus abordable et disponible sur la plus grande variété d’appareils, Android a su se faire une place de choix au fil de temps pour dominer sans partage le marché du smartphone. Désormais, près de 7 smartphones sur 10 utilisent cet OS.

Une domination en recul

Mais si l’on en croit les chiffres fournis par StockApps, la domination d’Android commence à fléchir. À tel point que le système d’exploitation est passé de 77,32 % de part de marché au niveau mondial en juillet 2018 à 69,74 % cette année et a cédé presque 8 % de parts de marché au cours des quatre dernières années.

Dans le même temps, iOS est venu engranger près de 6 % de plus en passant de 19,4 % à 25,49 % sur la même période. Il faut dire que, depuis un moment, Apple multiplie les efforts pour se rendre toujours plus accessible avec notamment des produits comme l’iPhone SE et l’iPad d’entrée de gamme. Pas de quoi faire trembler Android pour autant et il lui en faudra certainement davantage pour s’emparer de la première place du classement.

Un écart dur à réduire

Pourquoi Android décline-t-il ? Selon l’experte financière Edith Reads, cette perte serait due à une concurrence encore plus accrue de la part d’iOS. Cependant, elle ne considère pas qu’Android soit menacé pour autant, car Google a réussi à construire un écart presque inattaquable qu’il ne sera pas facile de combler.

En Europe, Android détient une part de marché de 69,32 % quand iOS ne fait tourner « que » 30 % des smartphones. C’est également une domination sans merci qu’exerce Google en Afrique avec 84 % des smartphones utilisés, 81 % sur le continent asiatique et 90 % sur le continent sud-américain. Le combat est plus serré en Amérique du Nord et en Océanie où l’OS d’Apple remporte la première place avec 54 % du marché tandis qu’Android n’est pas loin derrière avec près de 45 %.

iOS reste globalement disponible sur des produits généralement plus chers que la concurrence. Mais cette nouvelle stratégie de la Pomme semble montrer de bons résultats. Cela devrait sans doute convaincre Apple de continuer sur sa lancée et de poursuivre ses efforts pour proposer des produits plus abordables à l’avenir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.