Le Pixel 6a serait entré en production, un pas de plus vers sa sortie

De nouveaux leaks annoncent que le Pixel 6a serait entré en production avant même la conférence Google I/O. Des informations qui viennent confirmer la présentation du nouveau smartphone de Google demain.

Le suspense est insoutenable à quelques heures désormais de la Google I/O, où l’on pourrait voir la Pixel Watch ou encore des nouveautés pour Android 13. De nouvelles informations viennent confirmer l’existence d’un Pixel 6a, puisque ce dernier serait entré en production de série.

Il y a quelques jours, le leaker Mukul Sharma a publié un tweet dans lequel il confirme que « la production en série du Google Pixel 6a (NFC) a commencé dans plusieurs pays asiatiques » et que « le lancement semble imminent ».

Cette information vient renforcer les rumeurs déjà fortement présentes sur l’annonce du Pixel 6a lors de la Google I/O, la conférence de Google qui se déroulera à partir de demain.

[Exclusive] Can confirm that the serial production of the Google Pixel 6a (NFC) has begun in several Asian countries, launch seems imminent.#Google #GooglePixel6a

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 6, 2022