Google dévoile quelques nouveautés d’Android 13 à venir

À quelques heures de la Google I/O, quelques-unes des nouveautés d'Android 13 sont teasées par Google.

Le mercredi 11 mai signera le coup d’envoi de la Google I/O 2022. Cette grand-messe organisée tous les ans par Google est traditionnellement le théâtre de nombreuses nouveautés logicielles, à la fois pour les différents services du géant (Google Search, Google Assistant, Google Maps…), mais aussi pour ses différents systèmes d’exploitation, et notamment Android.

Demain, nous devrions donc découvrir certaines des nouveautés d’Android 13, en plus de celles déjà dévoilées jusque là. En attendant, Google n’hésite pas à révéler certaines informations au travers de sondages Twitter.

Le compte officiel d’Android a publié un sondage sur Twitter pour demander aux fans de la marque quelles nouveautés ils attendent le plus pour la Google I/O. Quatre réponses sont proposées : des nouveautés de sécurité, de messagerie, de fonctionnalités cross-appareils ou de nouveaux partenariats.

#GoogleIO is now loading… Which update are you most excited to see on May 11–12?

— Android (@Android) May 9, 2022