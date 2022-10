Comment les smartphones Android ont mieux intégré les gestes éco-responsables

Comment lier ses convictions éco-responsables avec l'usage de son smartphone ? Pour Google, cela passe par de constantes améliorations de ses outils installés sur ses smartphones Android. De Google Maps à la recharge de la batterie, voici comment la firme de Mountain View s’est adaptée à la demande des utilisateurs en quête d'alternatives moins consommatrices d’énergie.

On attend (logiquement) de notre smartphone qu’il soit le plus efficace possible : le plus rapide possible, le plus autonome possible, le plus intelligent possible, mais aussi, et c’est paradoxal, qu’il soit plus écologique.

En 2022, comment ignorer le contexte du réchauffement climatique ? Ce défi, Google tente d’y répondre quotidiennement en modifiant et en adaptant l’OS des smartphones, Android, pour qu’il réponde à la demande des utilisateurs de mieux consommer, mieux se déplacer, bref, faire plus attention à l’environnement.

Un smartphone qui s’adapte aux nouveaux moyens de transport

Google l’a constaté : les recherches sur les moyens de transport éco-responsables ont bondi ces derniers temps. Une requête des usagers qui a un impact sur les services de l’entreprise, et ce, même au cœur de votre smartphone.

L’application Google Maps, intégrée sur tous les smartphones Android, propose des outils de navigation qui répondent aux besoins toujours croissants des cyclistes et trottinettistes. Il est d’abord possible de savoir depuis son smartphone Android où se situe l’emplacement de vélos ou trottinettes en libre-service les plus proches. Surtout, l’application propose des itinéraires adaptés à ces moyens de locomotion. Vous n’avez pas à craindre de finir sur le périphérique par erreur avec un vélo.

Les automobilistes ne sont pas en reste. Si vous vous servez de votre téléphone comme GPS, vous pouvez désormais choisir un trajet plus économe en carburant, afin d’éviter le gaspillage. Un type d’itinéraire qui est dorénavant mis en avant par Google. L’application va plus loin en continuant de faire grossir sa base de données sur les bornes de recharge électrique. Vous aurez donc moins de difficultés à trouver un moyen de charger rapidement votre véhicule électrique.

La firme de Mountain View travaille en plus à l’optimisation des trajets en fonction de la signalisation urbaine. En suivant les indications de votre téléphone, vous pourrez vous déplacer en évitant les feux rouges et ainsi éviter la surconsommation de carburant et la sur-émission de CO2.

Google va d’ailleurs encore plus loin en vous aidant à réduire autant que faire se peut votre empreinte carbone lorsque vous choisissez un billet d’avion depuis votre smartphone Android. Google Flight indique ainsi la consommation en CO2 d’un vol (plus précisément d’une place dans ledit vol) pour vous aider à choisir les compagnies aériennes qui émettent le moins de CO2 sur un trajet donné.

Une endurance qui s’améliore pour réduire les factures

Google ne s’est pas contenté d’améliorer ses services. Il a aussi fait évoluer Android, son système d’exploitation, pour le rendre plus simple, avec un accent mis sur l’efficacité énergétique lors d’un usage quotidien.

À commencer par la gestion de la batterie du téléphone. Android dispose d’un mode de batterie adaptative qui analyse vos usages afin de mieux gérer la consommation d’énergie. Cela passe par une priorisation des applications lancées : celles que vous utilisez le plus restent plus longtemps actives que celles que vous lancez de temps à autre.

La luminosité adaptative règle, comme son nom le laisse penser, la luminosité de votre écran en fonction de la lumière ambiante. Là encore une bonne solution pour préserver de précieux pourcentages sur votre autonomie.

Ces fonctions Android ont un véritable impact sur la gestion énergétique. Une meilleure endurance signifie que votre smartphone n’a plus besoin d’être chargé aussi souvent qu’avant. Un bon moyen de réduire (un peu) votre consommation électrique et par extension, vos factures d’électricité.

Un OS qui vous aide à être plus sobre

Le meilleur moyen de préserver la batterie de son téléphone est encore de réduire son utilisation. Surtout qu’en moyenne, les Français passent 19 heures par semaine sur Internet (et donc devant un écran). Pour vous en rendre compte, Android comprend plusieurs options pour vous aider à connaître précisément le temps passé sur votre téléphone, afin de fixer des limites et améliorer son bien-être numérique.

Vous pouvez par exemple vous rendre dans les paramètres de votre smartphone pour choisir quel type de notification afficher, en réduire la fréquence ou les interrompre tout simplement pour ne plus être constamment sollicité. Il est aussi possible de déconnecter facilement son profil pro afin de faire une vraie coupure lors de vos vacances ou le week-end. Depuis ces mêmes paramètres, il est possible de connaître le temps d’écran actif quotidien ou la durée d’utilisation d’une ou plusieurs applications. Si vous trouvez que vous passez trop de temps sur votre smartphone, vous pouvez régler des limites d’usage, histoire de ne passer qu’une heure sur Instagram ou TikTok par jour.

L’essor du reconditionné

Opter pour un comportement plus éco-responsable lors de l’usage de son smartphone ne passe pas uniquement par la partie logicielle, mais également matérielle. En France, tous les smartphones Android bénéficient désormais d’un indice de réparabilité qui note la facilité (ou non) de changer les composants d’un appareil. En consultant cet indice, vous êtes plus à même de choisir un téléphone simple à entretenir (et donc à conserver plus longtemps), ce qui vous évite de le remplacer tous les ans.

Un autre marché a émergé ces dernières années, celui des smartphones reconditionnés. Repris par des sociétés spécialisées dans la restauration, comme Recommerce, les téléphones sont inspectés, remis en état si besoin, et revendus à un prix réduit (entre 15 et 30 % moins cher qu’un produit neuf). Les avantages sont multiples. Vous réduisez votre contribution à la surconsommation, vous pouvez récupérer un peu d’argent en revendant vos vieux appareils fonctionnels (et éviter le gâchis de composants polluants) et surtout vous bénéficiez d’un smartphone en bon ou très bon état, parfaitement fonctionnel, à un tarif tout doux. D’autant plus quand certains revendeurs mettent en place un bonus de reprise, comme Bouygues Telecom.

Enfin, bon nombre des téléphones Android reconditionnés profitent des mises à jour éco-responsables d’Android. On pense par exemple au Doze Mode, disponible depuis 2015 et Android 6. Les smartphones plus récents, eux, jouissent même des dernières évolutions d’Android.

Des progrès constants

Toutes ces métamorphoses ne sont pas définitives. Google envisage déjà de fonctionner avec de l’énergie décarbonée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d’ici à 2030. Le but ? Faire en sorte qu’effectuer une recherche sur Google, envoyer un e-mail avec Gmail, regarder une vidéo YouTube ou choisir un itinéraire à l’aide de Google Maps n’émette plus le moindre gramme de CO2.