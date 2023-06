Android se relooke : fini le logo plat, bonjour la 3D

Google change discrètement au fur et à mesure le logo d'Android. Son bugdroid connu à travers le monde reprend de la texture et de la forme, puisqu'il est désormais en 3D. Un nouveau logo qui va se démocratiser avec l'arrivée d'Android 14 et qui signe un changement de design significatif.

Quatre ans après un nouveau logo pour Android, Google passe à une autre étape pour l’identité graphique de son système d’exploitation mobile. De quoi remettre en avant le bugdroid, la mascotte de l’OS, qui avait presque disparu dans la communication de Google.

Du « flat design » au « material design » : une évolution logique et cohérente

La comparaison entre l’ancien logo et le nouveau est assez rapide, parce que les deux sont au fond simplistes. Une tête de bonhomme vert avec deux antennes et deux yeux noirs.

L’évolution, c’est que le bugdroid se voit mis en 3D et n’est plus plat. On voit un reflet de lumière sur sa tête et il semble plus texturé. C’est ce qu’on appelle du « material design », ensemble de règles inventées par Google pour Android 5 et qui fait son retour depuis Android 12 et Material You.

Entre-temps, Google est donc passé par une phase dite de « flat design », ou « design plat ». Cela se voit avec le logo d’Android associé, créé en 2019. Un bugdroid sans relief, sans texture, d’un vert uni et sans bordures. Une identité minimaliste utile pour les interfaces informatiques. Le « A » d’Android n’était même plus en majuscule : il est désormais de retour. La différence avec le material design n’est pas énorme, mais il y a quand même quelques nuances.

Un nouveau logo pour Android qui se généralise

La première fois qu’on a vu ce nouveau logo d’Android, c’était lors du CES 2023 en janvier dernier. Plusieurs versions ont été utilisées : un bugdroid façon pneu pour Android Auto, avec un casque pour la partie audio, avec un bandeau de sport pour l’activité physique, texturé avec de l’herbe pour parler d’écologie (ce qui le fait ressembler à la mascotte de Cetelem), etc.

Un changement dans la communication de Google qui se voit : l’entreprise décrit Android comme le « système d’exploitation le plus expressif ». Pour faire passer ce message, Google remet le bugdroid devant de la scène après l’avoir fait disparaître progressivement.

Google a confirmé pour la première fois cette nouvelle identité graphique à 9to5Google. L’entreprise a précisé au média anglophone avoir d’autres éléments à partager dans les mois à venir. Tout porte à croire que ce nouveau logo se généralise avec l’arrivée d’Android 14.

