Ce malware Android utilise une technique jamais vue pour voler vos données 

Pour contourner les protections d'Android 13 et 14, les hackers redoublent d'ingéniosité avec des malwares de plus en plus sophistiqués. Nouvel exemple avec Chameleon, qui désactive tout simplement votre lecteur d'empreinte digitale.

Parfois, l’ingéniosité des hackers peut forcer le respect, pour peu que leurs agissements ne nous touchent pas directement. Toujours à l’affut de nouvelles techniques pour subtiliser vos données, les pirates redoublent d’efforts à chaque mise à jour des systèmes d’exploitation pour contourner les barrières de sécurité.

C’est encore le cas ici avec un malware Android du nom de Chameleon qui utilise des techniques encore jamais vues pour subtiliser les données sensibles de ses victimes, notamment leurs informations bancaires.

Un malware qui cache bien son jeu

Apparu pour la première fois en janvier 2024 en Australie et en Pologne, le malware Chameleon a semble-t-il évolué selon l’institut de recherche en cybersécurité ThreatFabric (via Bleeding Computer). Celui-ci se faisait alors passer pour des banques locales et injectait de fausses interfaces pour ensuite infecter les utilisateurs et ainsi leur subtiliser leurs codes d’accès.

Mais Android a évolué, notamment depuis sa version 13. Le système de Google bloque désormais les autorisations jugées dangereuses qui pourraient être modifiées par des applications peu recommandables. Il est donc plus compliqué pour les hackers de surveiller l’activité de leurs victimes pour leur voler leurs informations sensibles.

Cette nouvelle version de Chameleon contourne habilement le problème en se greffant à une application légitime comme Google Chrome, installée via un fichier .APK. Le navigateur de Google est le même que celui présent sur le Google Play Store, mais il est infecté par malware qui peut en faire ce qu’il veut.

Désactiver le capteur d’empreinte digitale à distance

Ainsi, le faux navigateur, indétectable par les protections de Google, affiche une page HTML expliquant à l’utilisateur comment activer les services d’accessibilité nécessaires au fonctionnement du malware.

Pire encore, le programme peut désactiver les différentes options de déverrouillage biométriques, par empreinte digitale ou Face Unlock, afin de forcer l’utilisateur à utiliser son code PIN. Celui-ci sera ainsi subtilisé par les pirates via un keylogger, qui sauvegarde toutes les actions effectuées sur l’écran.

Comme le rappelle le site Bleeding Computer, ces malwares se répandent via des fichiers .APK douteux, on vous conseillera donc d’installer ces applications si vous êtes certains qu’elles viennent de sources fiables, comme les App Stores alternatifs pour Android.

On vous conseillera aussi d’utiliser la fonction Google Play Protect, qui scanne régulièrement vos applications et autorisations pour détecter tout comportement inhabituel.