Android perd un gros atout face à Apple

Le débat entre Android et iOS est aussi vieux que les smartphones eux-mêmes. Les deux systèmes d'exploitation ont leurs avantages et inconvénients, mais Android a longtemps eu un atout majeur dans sa manche : la possibilité d'émuler d'anciennes consoles de jeux vidéo. Mais ça, c'était avant.

Il y a deux camps : les fans d’Android et les fans d’Apple. Bien sûr, on peut choisir Android ou iOS purement par choix philosophique, mais il y a aussi des raisons plus concrètes qui poussent les gens à préférer l’un ou l’autre.

Choisir entre Android et iOS dépend non seulement des préférences personnelles, mais aussi des fonctionnalités uniques à chaque système. Android, souvent perçu comme plus ouvert, permet des personnalisations et des libertés que l’on ne trouve pas sur iOS. Que ce soit le choix de designs variés de smartphones, la possibilité de changer l’interface utilisateur ou d’installer des applications en dehors du Play Store, Android a su séduire les utilisateurs en quête de flexibilité.

Émulation : un ancien bastion d’Android

Pendant longtemps, l’émulation a été un terrain de jeu exclusif pour Android. Les utilisateurs pouvaient installer des émulateurs de consoles, permettant de jouer à des jeux rétro. En revanche, Apple a toujours été strict sur ce point, interdisant strictement les émulateurs sur l’App Store. L’émulation existait sur iPhone et iPad, grâce au jailbreak, mais ça restait une pratique très peu accessible.

Cette interdiction reposait sur des raisons juridiques et éthiques, les émulateurs étant souvent associés à des pratiques qui enfreignent les droits des créateurs de jeux.

Cependant, la légalité des émulateurs est complexe. Bien que leur utilisation soit légale dans certaines conditions, Apple a toujours préféré éviter cette zone grise. Cette position ferme a offert à Android un avantage distinct, attirant les amateurs de jeux rétro et de liberté logicielle.

L’émulation, c’est quoi au juste ?

Avant d’aller plus loin, il est important de comprendre ce qu’est l’émulation. En termes simples, l’émulation consiste à imiter le fonctionnement d’une console de jeux vidéo sur un autre appareil, comme un smartphone ou une tablette.

Cela permet de jouer à des jeux anciens sur des appareils modernes, ce qui est particulièrement apprécié des nostalgiques et des amateurs de rétrogaming.

Un changement de paradigme chez Apple

Récemment, Apple a surpris en modifiant sa politique dans le cadre de la mise en place du DMA en Europe.

Désormais, les émulateurs sont autorisés sur l’App Store, ouvrant la porte à une série d’applications autrefois réservées à Android. Delta, émulateur pour consoles Nintendo, a été parmi les premiers, suivi par Gamma pour la PlayStation originale, puis PPSSPP pour la PSP de Sony.

Le plus notable est l’arrivée de RetroArch sur iOS, iPadOS et Apple TV, une plateforme multi-émulateur supportant des consoles comme la PSP, la DS, la PlayStation et la Mega Drive.

RetroArch, une référence de longue date sur Android, devient ainsi accessible aux utilisateurs d’Apple, effaçant une des barrières qui séparaient les deux écosystèmes.

Une perte pour Android

Android perd donc un énorme élément de différentiation avec l’iPhone, l’iPad et Apple TV. Oui, ce n’est pas le seul, mais c’était un des arguments en faveur d’Android pour les amateurs d’émulation. Et pour eux, ça compte.

Même constat pour le cloud gaming, désormais autorisé sur l’App Store.

Bien sûr, il reste encore des avantages à choisir Android. Mais la perte de l’exclusivité de l’émulation est un coup dur pour Android.

