Vous avez un mobile Samsung ? La mise à jour vers One UI 7 (Android 15) va sans doute arriver plus tard que prévu.

Samsung patine avec la prochaine mise à jour majeure de son système. One UI 7 n’est même pas encore sortie en bêta, ce qui pourrait retarder le déploiement de la version finale du système.

La nouvelle horloge de One UI 7.0

On pensait que Samsung allait prendre de l’avance cette année, mais c’est tout le contraire. Alors qu’il y a à peine plus d’une semaine, le déploiement de la version bête de One UI 7 semblait imminent, chaque jour qui passe semble retarder l’arrivée tant attendue de la fameuse mise à jour. Plusieurs sources repérées par 9to5Google affirment même que OneUI rencontre d’importants problèmes.

Si des fuites récentes nous on permis de voir un peu ce que le constructeur coréen mijotait pour le lancement de la prochaine mise à jour majeure du système, il faudra probablement s’armer de patience avant de pouvoir l’installer sur son téléphone. Le célèbre leaker Ice Universe, toujours plutôt bien informé quand il s’agit des secrets industriels de Samsung, affirme que le lancement de la version bêta de One UI 7 n’est toujours pas prévu « dans un futur proche » tandis qu’une autre source précise que ce dernier a été « retardé pour une durée indéterminée ».

Mieux vaut un retard que des bugs

Point de mauvaise volonté de Samsung ici, il semblerait simplement que le système soit encore bourré de bugs trop gênants, même pour une bêta publique. Il faut dire que Samsung a prévu de changer en profondeur le fonctionnement de son système avec cette version, ce qui amène mécaniquement pas mal de soucis potentiels.

Si cela ne concerne que la version bêta du système pour le moment, ce n’est pas exactement bon signe pour le futur passage des téléphones Samsung vers Android 15. Ce retard pourrait mécaniquement repousser le déploiement de la version définitive du système, qui jusque là était attendu pour la fin octobre. À noter tout de même que la bêta de One UI 6 l’année dernière a commencé sa vie autour de la mi-août, il reste donc une petite chance pour que Samsung respecte ses habitudes calendaires, mais cela semble tout de même peu probable.

Le constructeur pourrait aussi compresser sa phase de bêta-test pour avoir quelque chose de concret à annoncer lors de sa conférence développeur du 3 octobre, mais cela augmenterait le risque que des bugs gênants se retrouvent dans la version finale du système. Plus un système passe de temps en bêta, plus ses développeurs ont le temps d’identifier les différents bugs. Pour éviter de se coltiner un One UI 7 bancal, il faudra sans doute prendre son mal en patience.