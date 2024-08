L’une des fonctionnalités photo phares des Pixel 9 a été volée au Pixel 8 Pro

C’était censé être l’une des fonctionnalités phares du Pixel 8 Pro, elle vient tout juste d’arriver 10 mois après la sortie du téléphone. Le « zoom enhance » promet de transformer un tas de pixels en jolis clichés.

La fonctionnalité Zoom Enhance promet d’améliorer la qualité de vos images // Source : Google

Google vient tout juste d’annoncer ses Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro Fold et avec eux une pléthore d’outils dédiée à la photo. L’une des fonctionnalités mises en avant dans le billet de blog de la firme a en réalité été « volée » au Pixel 8 Pro qui devrait également en profiter très bientôt. Il s’agit de l’outil « Zoom Enhance ».

Comme son nom l’indique, la fonctionnalité permet de « rajouter » des détails lors du zoom dans une photo. Dans son billet d’annonce, Google explique qu’en se reposant sur une IA spécialisée, cette fonctionnalité peut « combler les trous entre les pixels et identifie les détails les plus fins pour recréer une image en haute qualité même après un zoom ». Et comme une image vaut 1000 mots, surtout dans ce cas-là, voici la démo que Google faisait de Zoom enhance sur son stand.

Zoom enhance is coming to the Pixel 9 series and later on the 8 series this year! pic.twitter.com/ZpkTO12dGP — MilesAboveTech (@milesabovetech) August 13, 2024

Si la fonctionnalité vous dit quelque chose, c’est parfaitement normale puisque, comme nous le disions, avant de devenir un argument de vente pour les Pixel 9, Zoom Enhance devait être l’une des killer feature… du Pixel 8 Pro. La première démo avait été faite lors de l’annonce des anciens téléphones star de Google en octobre 2023. À l’époque, le géant de la recherche avait promis que l’outil arriverait « lors d’une prochaine mise à jour ».

Des résultats variables

10 mois après et sans nouvelle de cette fonctionnalité digne d’un épisode de NCIS, l’outil paraissait mort en enterré… jusqu’à que Google le ressuscite à l’occasion de la sortie de ses Pixel 9 donc. L’IA a déjà entamé son déploiement sur les Pixel 8 Pro et arrivera nativement sur les Pixel 9. Il sera accessible au sein de l’application Google Photos, dans le sous-menu « Outils » lors de la retouche.

Bien évidemment, l’efficacité de Zoom Enhance dépendra beaucoup de la complexité du cliché qui lui sera soumis. Puisque l’IA « invente » des détails qui ne sont pas présents sur la photo brute, plus l’image sera simple, plus les résultats seront convaincants. Si la démo de la montgolfière plus haut est assez impressionnante, celle que Google a présentée dans son billet de blog l’est nettement moins.

Avant amélioration Après amélioration

Ici, l’outil semble juste avoir amélioré le piqué et la netteté pour un résultat certes plus riche, mais pas transcendant. Il faudra voir comment la fonctionnalité réussit à s’en sortir hors de ces cas minutieusement choisis et si l’intelligence artificielle derrière s’améliorera au fil des ans. En attendant, même après 10 mois d’attente, l’outil est toujours bon à prendre.

