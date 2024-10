Les nouveautés d’une mise à jour Android ? Cette fonction permet de les consulter

Google vient de détailler un nouvel outil pour mieux comprendre les nouvelles applications débarquant sur votre appareil Android lors de ses diverses mises à jour.

Les mises à jour sur votre appareil Android s’accompagnent de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être difficiles à comprendre. Pour y voir plus clair, Google lance un nouvel outil qui vous permet de profiter au mieux de votre appareil Android.

On apprend via 9to5Google, que Google teste une nouvelle manière de vous présenter les nouveautés sur les appareils Android. Vous avez peut-être reçu, au cours du week-end, une notification nommée « Votre appareil dispose de nouvelles fonctionnalités intéressantes ». Si vous cliquez dessus, vous verrez apparaître un carrousel à la manière de la rétrospective Spotify, qui lui vous présente votre bilan d’écoutes de l’année.

Le carrousel met en avant huit fonctionnalités Android, avec une date de disponibilité et un rapide tuto. Si vous souhaitez en savoir plus, le support vous renvoie vers le site Google. Pour le moment, il ne parait pas possible de revenir à cette page après avoir reçu la notification.

Selon 9to5Google, Google semble avoir envoyé ce message en masse à la fin du mois de septembre sur des appareils non Pixel comme le Samsung Galaxy.

En attendant, vous pouvez toujours consulter nos articles (qui ne disparaîtront pas) vous répertoriant les nouveautés sur Android.