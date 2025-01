Mauvaise nouvelle, cette fonction a définitivement disparu du Galaxy S25 Ultra

C’est la fin d’une fonction appréciée par certains : Samsung confirme que le S Pen du Galaxy S25 Ultra ne proposera plus aucune fonctionnalité Bluetooth, même via un accessoire optionnel.

Une confusion née d’une erreur de blog vient d’être définitivement clarifiée par Samsung : le S Pen du Galaxy S25 Ultra ne supportera aucune fonction Bluetooth, et ce même via un accessoire optionnel à 50 dollars comme certains l’espéraient encore.

C’est Android Authority qui rapporte ce changement : Samsung a confirmé que l’article de blog mentionnant un « S Pen compatible Bluetooth » était tout simplement une erreur. Le texte a d’ailleurs été rapidement corrigé pour supprimer toute référence à cette fonctionnalité.

Plus surprenant encore, même le S Pen Pro, un stylet Bluetooth vendu séparément, ne pourra pas activer ces fonctionnalités sur le nouveau flagship.

Cette confirmation vient mettre un point final aux espoirs de ceux qui comptaient encore profiter des « Air Actions« , ces commandes à distance qui permettaient notamment de déclencher l’appareil photo ou de contrôler des présentations à distance.

Samsung avait déjà justifié l’abandon du Bluetooth dans le S Pen par un usage très limité : selon la marque, moins de 1 % des utilisateurs exploitaient ces fonctionnalités. Un argument qui peine à convaincre les utilisateurs les plus fidèles, qui soulignent l’utilité ponctuelle, mais réelle de ces commandes à distance.

Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large où le Galaxy S25 Ultra, malgré des améliorations notables comme on le souligne dans notre test, peine à susciter l’enthousiasme habituellement réservé aux flagships Samsung.

Le S Pen conserve bien sûr ses fonctions essentielles : dessin, prise de notes et gribouillages restent parfaitement possibles. Mais pour les amateurs des fonctionnalités avancées, il faudra se tourner vers les anciennes générations ou espérer un retour de cette fonction dans les futures versions.

