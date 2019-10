Alors que Google repassait automatiquement l'écran du Pixel 4 à 60 Hz sous une luminosité de 75%, le constructeur a annoncé qu'il allait finalement l'étendre grâce à une mise à jour dans les prochaines semaines.

Avec les Pixel 4 et Pixel 4 XL, Google a intégré l’une des dernières nouveautés en matière de technologie d’écran sur smartphone : le taux de rafraîchissement à 90 Hz. Néanmoins, celui-ci est limité dans certains cas et, malgré l’activation pour l’utilisateur, l’écran peut repasser à 60 Hz.

Google a annoncé au site The Verge qu’une mise à jour sera déployée prochainement pour conserver en permanence ce taux de 90 Hz, même lorsque l’écran du smartphone baisse en luminosité :

Nous avons conçu « affichage fluide » pour que les utilisateurs puissent profiter du 90 Hz avec des animations améliorées sur l’interface et dans la consommation de contenus, tout en préservant la batterie lorsqu’un taux de rafraîchissement élevé n’est pas indispensable, en repassant ainsi à 60 Hz.

Dans certains cas néanmoins, nous conservons le taux de rafraîchissement à 60 Hz. Ces cas comprennent : lorsque l’utilisateur active l’économiseur de batterie, pour certains contenus comme de la vidéo (très souvent filmée en 24 ou 30 FPS) ou dans certains cas de luminosité ou certaines ambiances. Nous continuons à travailler pour savoir si ces paramètres mènent vers la meilleure expérience utilisateur possible. Nous avons déjà prévu des mises à jour que nous déploierons dans les prochaines semaines qui permettent l’activation du 90 Hz dans davantage de situations lumineuses.

Concrètement, Google répond ainsi à une critique qui a été faite aux Pixel 4 et 4 XL, à savoir le passage automatique de 90 à 60 Hz lorsque la luminosité de l’écran baissait sous la barre de 75%. Il restait possible de forcer le mode 90 Hz, mais il fallait pour cela activer une option dans les paramètres développeur. Reste qu’avec les batteries assez limitées du Pixel 4 XL et surtout du Pixel 4, il n’est pas dit que vouloir forcer à tout moment le rafraîchissement 90 Hz soit une bonne idée.

Pour l’heure, Google n’a pas encore indiqué jusqu’à quelle luminosité l’écran du Pixel 4 continuera à s’afficher en 90 Hz après la future mise à jour.