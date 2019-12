Pour Oppo, les smartphones pliables sont l’avenir

Après avoir présenté ses nouveaux smartphones, la marque Oppo a tenu à confirmer : elle travaille toujours sur son premier smartphone pliable qui est l’avenir du marché selon eux. On nous promet un OS adapté au format transformable.

Le constructeur chinois Oppo a beau ne pas forcément être le plus reconnu en Europe, il est l’un des plus respectés mondialement. Et pour cause : il est souvent premier sur les technologies de charge et les prix accessibles.

Aujourd’hui, la marque a dévoilé ses nouveaux Oppo Reno 3. Mais ce n’est pas tout : la présentation du premier smartphone à capteur photo avant sous écran a également eu lieu. Une petite surprise en plus ?

Le smartphone pliable, nerf de la guerre pour Oppo

C’est lors d’une interview, relayée par le site Gizmochina, que le vice-président d’Oppo Liu Chang a tenu à confirmer ce dont on pouvait déjà se douter : Oppo travaille toujours sur son premier smartphone pliable.

On apprend que les équipes de recherche et développement travaillent dur pour optimiser au maximum les diverses technologies d’écran pliable qu’elles développent. Côté logiciel, le nerf de la guerre est sur la capacité de ColorOS à s’adapter aux différents formats dont l’utilisateur final pourra profiter en dépliant et repliant son smartphone.

Plus encore, selon Liu Chang, les smartphones pliables sont tout simplement l’avenir des smartphones. On comprend donc qu’Oppo mettra des moyens considérables pour être sûr de ne pas rater le coche de cette nouvelle vague dans l’univers des smartphones.

Côté utilisateurs pourtant, le constat est pour le moment mitigé. Si nombreux sont ceux plébiscitant l’utilité d’un Galaxy Fold pouvant être à la fois smartphone et tablette, son écran plastique inquiète toujours. Fort heureusement, les écrans en verre pliables sont en conception et devraient arriver plus tôt qu’on ne le pense.

Ne reste plus qu’à voir qui de tous les constructeurs déboulant sur ce marché naissant arrivera à prendre la meilleure place. Pour nous autres consommateurs lambda, il faudra attendre encore quelques années avant que les smartphones pliables se plient également… à notre budget. Peut-être lorsque OnePlus pourra lui aussi profiter des écrans pliables développés par Oppo ?