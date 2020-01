Jours barrés : les Huawei P30 et Oppo Reno 2 sont en promotion chez Bouygues Télécom

Le début d'année est toujours un moment propice pour faire de bonnes affaires sur les smartphones. L'opérateur Bouygues Télécom propose ses « jours barrés », avec des remises sur des téléphones de toutes les gammes tels que le Huawei P30, le OPPO Reno 2, le Samsung Galaxy A70 et le Huawei Nova 5T.

En ce début d’année, Bouygues Télécom lance ses « jours barrés », une période durant laquelle bon nombre de smartphones sont en promotion, avec des remises immédiates ou des offres de remboursement, le tout avec ses forfaits stars. Vous n’avez que jusqu’au 26 janvier pour en profiter.

Les forfaits mobiles concernés

Avant de présenter les smartphones, un mot sur les forfaits Bouygues Télécom compatibles avec les offres. Il s’agit des forfaits Sensation qui comprennent chaque mois :

50 ou 70 Go de données mobiles

appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM

20 ou 30 Go de data à utiliser en itinérance depuis l’Europe et DOM

diverses options incluses, comme un accès à LeKiosk qui regroupe toute la presse dans une application

La version 50 Go du forfait Sensation est affichée au prix de 24,99 euros par mois la première année, puis 39,99 euros la deuxième, avec un engagement de 24 mois. La version 70 Go est, elle, au prix de 30,99 euros par mois la première année et passe à 45,99 euros la seconde, toujours avec un engagement de deux ans.

Le Huawei P30 au prix d’achat d’un euro + 8 euros par mois

Comme chaque année, Huawei a beaucoup misé sur la photo avec son Huawei P30 et c’est encore une fois une réussite. Le Huawei P30 est un smartphone capable de capturer de magnifiques photos, de jour comme de nuit, grâce à un triple capteur photo polyvalent et efficace. Mais ce n’est pas le seul atout de ce smartphone résolument haut de gamme. Il embarque le puissant Kirin 980 qui fera tourner tous les jeux gourmands du moment, et son écran OLED de 6,1 pouces est d’excellente facture.

Grâce à une offre de remboursement de 50 euros et une remise immédiate de 100 euros, le prix d’achat du Huawei P30 passe à un euro avec une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans. Cette promotion est valable pour toute souscription à un forfait Sensation 50 Go de Bouygues Télécom.

Le Samsung Galaxy A70 au prix d’achat d’un euro + 6 euros par mois

L’année 2019 a été marquée par l’arrivée en force de Samsung sur le secteur du milieu de gamme. Le Samsung Galaxy A70 est l’un de ces nouveaux téléphones abordables, mais solides. L’écran AMOLED est grand (6,7 pouces) et beau, l’autonomie est largement suffisante et l’interface One UI est l’une des meilleures du moment. Toutes les qualités des smartphones Samsung, mais à un prix attractif.

Pour les jours barrés de Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy A70 est lui aussi au prix d’achat d’un euro, avec une mensualité de 6 euros par mois pendant deux ans. Ce tarif est disponible pour toute souscription au forfait Sensation 50 Go.

L’Oppo Reno 2 au prix d’achat d’un euro + 8 euros par mois

Facilement reconnaissable grâce à son aileron rétractable qui loge la caméra frontale, l’Oppo Reno 2 n’a pas que le design comme atout à faire valoir. En réalité, c’est un smartphone extrêmement polyvalent : le nouveau Snapdragon 730G est très efficace, la dalle de OLED de 6,5 pouces est une réussite et la quadruple caméra arrière est véritablement excellente. Par ailleurs, l’Oppo Reno 2 est un smartphone endurant, qui bénéficie d’une charge rapide permettant de gagner 50 % de batterie en une trentaine de minutes seulement.

En cumulant une remise de 38 euros et une offre de remboursement de 50 euros, vous pouvez obtenir l’Oppo Reno 2 au prix d’achat d’un euro, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant deux. Cette offre est valable pour une souscription au forfait Sensation 50 Go de Bouygues Télécom.

Le Huawei Nova 5T au prix d’achat d’un euro + 8 euros par mois

Le Huawei Nova 5T est le smartphone haut de gamme à prix attractif de Huawei, et c’est une réussite puisqu’il est très équilibré. Il ne souffre d’aucun défaut majeur à vrai dire : les performances sont assurées par le très bon Kirin 980 et le design est agréable en main, notamment grâce au lecteur d’empreinte sur la tranche de l’appareil. Surtout, le Huawei Nova 5T met le paquet sur la photo avec une quadruple caméra arrière : celle-ci est polyvalente et capable de prendre d’excellents clichés.

Pendant les jours barrés de Bouygues Télécom, le Huawei Nova 5T est affiché au prix d’achat de 1 euro avec une mensualité de 8 euros pendant 2 ans. Pour obtenir ce prix, il suffit de souscrire au forfait Sensation 5 Go à 14,99 euros la première année, et de remplir l’ODR de 50 euros.