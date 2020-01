Soldes SFR : notre top 3 des offres smartphones du shopping d’hiver

Les soldes d'hiver sont aussi l'occasion pour les opérateurs de proposer des promotions intéressantes sur de nombreux smartphones. Jusqu'au 10 février, SFR propose jusqu'à 300 euros de remise immédiate sur des smartphones Apple, Huawei ou encore Samsung. Voici notre sélection.

Le début d’année 2020 est une période propice aux bons plans, et c’est au tour de SFR de nous les partager. En effet, l’opérateur propose son shopping d’hiver jusqu’au 10 février : une opération pendant laquelle le prix de plusieurs smartphones baisse fortement. Certaines remises peuvent s’élever jusqu’à 300 euros !

Voici notre sélection des trois meilleures offres proposées avec le forfait 60 Go de SFR, pour trois budgets différents, du plus conséquent au plus serré.

Un forfait mobile 60 Go ultra complet

Les smartphones que nous avons sélectionnés sont en promotion pour toute souscription au forfait 60 Go de SFR. Celui-ci est très complet, et saura répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Chaque mois, il comprend :

60 Go de données mobiles depuis la France, mais aussi l’Europe et les DOM

appels, SMS et MMS illimités depuis la France, et également depuis l’Europe et les DOM

le prêt gratuit d’un nouveau smartphone en cas de vol ou de casse

Le forfait mobile 60 Go de SFR est proposé au prix de 30 euros par mois la première année, puis 45 euros la deuxième année avec un engagement de 24 mois. Pour les clients box de SFR, le prix descend à 20 euros la première année, puis 35 euros l’année suivante.

Certes ce forfait est un peu plus cher que des offres sans engagements, mais il permet d’accéder à des smartphones haut de gamme à des prix très bas. C’est un bon moyen d’étaler le paiement sur plusieurs mois, plutôt que d’avoir à tout payer en une fois.

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus au prix d’achat de 299 euros

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus est le tout dernier smartphone ultra haut de gamme de Samsung. Il est excellent en tout point et frôle la perfection, ce qui en fait l’un des meilleurs téléphones de l’année 2019. La dalle AMOLED est magnifique, le design est impressionnant et ses capacités photo sont dans le haut du panier. Petite particularité de la gamme : le Note 10 Plus loge un stylet tactile qui a plusieurs fonctionnalités, comme celle d’écrire des notes sur l’écran verrouillé du téléphone.

S’il faut trouver un défaut au Samsung Galaxy Note 10 Plus, on peut mentionner son prix de lancement élevé, situé à 1 109 euros. Il est désormais bien plus abordable chez SFR, puisque son prix d’achat est fixé à 299 euros. Il faut également souscrire au forfait SFR 60 Go et s’acquitter d’une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans pour obtenir ce prix.

L’iPhone XS 256 Go au prix d’achat de 199 euros

Sorti il y a maintenant un peu plus d’un an, l’iPhone XS n’a pas trop à rougir face aux derniers smartphones haut de gamme. Il n’est pas particulièrement innovant, mais excelle dans tout ce qu’il entreprend. L’écran OLED de 5,8 pouces est extrêmement lumineux et contrasté, et le processeur A12 Bionic embarqué est encore l’une des puces les plus puissantes du marché. Apple oblige, les finitions de l’iPhone XS sont remarquables et respirent la solidité et le luxe.

C’est avec des smartphones aussi chers que l’offre de SFR prend tout son intérêt. Lancé au prix de 1 159 euros il y a un, l’iPhone XS 256 Go est proposé au prix d’achat de 199 euros chez SFR, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 24 mois. Pour obtenir ce prix, il faut souscrire au forfait SFR 60 Go présenté plus haut.

Le Huawei P30 au prix d’achat de 1 euro

Le Huawei P30 est lui aussi un fleuron de l’année 2019, dans un format presque compact ce qui devient plutôt rare sur Android. En effet il arbore une dalle OLED de 6,2 pouces que l’on peut utiliser presque entièrement à une main. Au dos du Huawei P30, on retrouve une triple caméra qui comprend un capteur principal, un autre avec ultra grand-angle et enfin un téléobjectif permettant un zoom x3. Une configuration plutôt classique, mais très bien maitrisée de la part de Huawei : le Huawei P30 fait partie des meilleurs photophones de 2019. Du côté des performances, comptez sur le Kirin 980 qui promet encore quelques années de fluidité.

Pendant le shopping d’hiver de SFR, le Huawei P30 devient très abordable puisqu’il est affiché au prix d’achat de 1 euro. Et ici, pas de mensualité à ajouter, il suffit de souscrire au forfait SFR 60 Go pour profiter de ce tarif.