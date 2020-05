OnePlus et Realme rejoignent Xiaomi et Oppo pour un AirDrop universel

Black Shark, Realme, OnePlus et Meizu rejoignent l'alliance chinoise de Xiaomi, Vivo et Oppo pour développer une alternative à Apple AirDrop sous Android.

Durant l’été 2019, Xiaomi, Vivo et Oppo ont annoncé la création d’une alliance dans le but de créer une alternative pertinente à AirDrop d’Apple sur smartphone. Le service a été lancé en début d’année et repose sur une transmission des fichiers en Wi-Fi direct. Pour proposer une alternative vraiment solide à Apple, il faut toutefois convaincre davantage de marques, pour être présent sur plus de smartphones dans le monde.

L’appel des sous-marques

Pour agrandir rapidement la taille de l’alliance, Oppo et Xiaomi sont tout simplement allés sonner à la porte de leurs cousins. C’est ainsi que Realme et Meizu, appartenant au même groupe BBK Electronics que Vivo et Oppo, et la marque Black Shark, proche de Xiaomi, annoncent aujourd’hui rejoindre l’alliance pour proposer le même protocole sur leurs smartphones.

Cela reste malgré tout une très bonne nouvelle, notamment avec l’ajout des marques Realme et OnePlus particulièrement populaires.

Un autre fabricant, bien indépendant cette fois, s’ajoute à cette liste. Il s’agit de Meizu, qui a fait un bref passage en France en 2019 avec des produits plutôt convaincants.

Désormais, la plupart des marques chinoises ont rejoint ce consortium. Pour marquer une nouvelle étape importante, ce dernier devra aller convaincre à l’étranger, notamment le géant Samsung qui se repose pour le moment sur sa propre solution, Quick Share.