Instagram : vous pouvez maintenant épingler vos commentaires préférés

Instagram déploie une nouvelle fonctionnalité réservée jusque-là à une poignée d’utilisateurs : les commentaires épinglés. Cette option fait partie des mesures prises par le réseau social pour lutter contre le harcèlement.

Désormais sous la houlette de Facebook, Instagram accueille de nouvelles fonctionnalités assez régulièrement. La plupart du temps, ces options permettent au réseau social de faire face à la concurrence. On pense par exemple aux Stories mises en place pour détourner les utilisateurs de Snapchat. Mission accomplie puisque les Stories d’Instagram sont vite devenues plus populaires que celles du réseau au petit fantôme.

Plus récemment, Instagram a déployé Reels, une nouvelle fonction permettant de réaliser des mini-clips vidéo directement intégrés à l’application. Avec Reels, Instagram s’attaque frontalement à Tik Tok, le nouveau réseau qui connaît un franc succès notamment auprès des plus jeunes.

La course à la concurrence n’est pas la seule motivation des cadres d’Instagram. Depuis un bon moment déjà, le réseau social met en place des outils permettant de lutter contre le harcèlement. Première pierre à l’édifice : la possibilité de supprimer d’un bloc tous les commentaires postés sous une photo. Plus récemment, les développeurs ont intégré une intelligence artificielle capable de détecter les commentaires offensants pour les supprimer automatiquement.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020