Deezer met fin au silence

Pour éviter de vous sortir de votre bulle musicale, Deezer introduit une nouvelle fonction pour éviter les blancs entre les morceaux : la lecture sans interruption.

Vous êtes tranquillement installé chez vous, vous avez lancé une playlist. Les morceaux s’enchaînent, créant une atmosphère prompte à la plénitude et vous voilà bercé par la musique en fond sonore. Quand soudainement, la fin du titre traîne et se transforme en un long silence avant que le morceau suivant ne commence. Trop tard, vous avez été sorti de votre béatitude sonore et le charme est rompu.

Cela est déjà arrivé à tous ceux qui mettent de la musique pour se reposer, chiller ou autre. Et Deezer entend lutter contre ces quelques secondes qui peuvent casser l’ambiance. Le service de streaming musical lance donc la lecture sans interruption pour que les morceaux s’enchaînent automatiquement, sans pour autant se chevaucher.

Devenez bêta-testeur pour Deezer

La fonction a été testée par les utilisateurs bêta ces dernières semaines. Elle est disponible pour tous les utilisateurs de Deezer sur Android et iOS.

Pour écouter ses fans de musique et prendre en compte leur retour, Deezer a également décidé de booster son réservoir de bêta-testeurs. Le service propose un accès à ses nouvelles fonctionnalités en test, donne la possibilité de faire des retours sur les bugs rencontrés ou bien simplement d’échanger avec la communauté en s’inscrivant pour les versions iOS ou Android.