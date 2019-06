Android Auto accueille une nouvelle interface, son système pour autoradios va également accueillir le mode sombre. Une mise à jour qui arrive déjà sur certains appareils.

Android Auto commence à se populariser sur différents véhicules. À l’instar d’Apple Car Play sur les iPhone, il suffit de brancher le smartphone à votre autoradio pour qu’il lance le système Android adapté aux voitures pour répondre à vos appels, écouter de la musique ou naviguer grâce au GPS.

Le système reçoit en ce moment même un redesign avec différents changements dans l’interface avec encore et toujours chez les applications de Google : le mode sombre.

Une mise à jour coté serveur

9to5Google rapporte le témoignage d’un utilisateur de Reddit qui, après avoir installé la mise à jour 4.4.592344 d’Android Auto, s’est vu demander de débrancher et rebrancher son smartphone du véhicule pour qu’au redémarrage du système il ait cette nouvelle interface.

Ainsi on a une nouvelle barre de navigation qui s’adapte à l’application lancée, mais aussi une barre de gestion de la musique en cours, une indication du GPS ou encore un appel en cours. On y voit également un centre de notifications représenté par la petite cloche et un raccourci vers Google Assistant.

Nous vous en parlions en mai dernier, ce redesign d’Android Auto arrive donc petit à petit sur les différents appareils par une update côté serveur. Il faudrait attendre la mise à jour sur le Play Store puis croiser les doigts pour que Google vous choisisse assez rapidement comme « l’élu de la mise à jour » et pouvoir en profiter.

En tout cas, si vous ne l’avez pas reçue sur la boutique d’applications et que vous êtes impatient, vous pouvez toujours essayer de l’installer via l’APK, mais rien ne garantit que vous passerez plus vite du côté des serveurs de Mountain View.