Android Auto s’habille désormais de fonds d’écrans personnalisables

L'application Android Auto permet désormais de personnaliser le fond d'écran en choisissant parmi une sélection de 15 thèmes.

Android Auto et CarPlay deviennent de plus en plus populaires, notamment grâce à leur interfaces simples qui restent identiques peu importe le véhicule sur lesquelles elles sont utilisées. Bien qu’elles soient faciles d’utilisation, celles-ci sont quelque peu minimalistes, voire austères.

Celle d’Android Auto a été rafraichie en 2019 avec un design plus épuré et moderne. Cependant, elle n’offrait pas de véritables possibilités de personnalisation. Afin de pallier à ce défaut, le logiciel accueille désormais la possibilité d’utiliser des fonds d’écran.

Un choix limité

Malgré l’effort de Google pour améliorer l’expérience utilisateur, il n’est pas possible de choisir le fond d’écran de votre choix. Vous devrez vous contenter d’une sélection de 15 images, axées sur le thème du voyage et de l’automobile.

Vous retrouverez ainsi des textures comme du cuir cousu et du carbone, mais aussi des éléments de la voiture comme une calandre. D’autres images représentent des paysages invitant au voyage — de montagnes, des forets, etc.

Déjà disponibles

Les nouveaux fonds d’écran sont d’ores et déjà disponibles à partir de la version d’Android Auto 6.1. Pour les activer, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres puis de cliquer sur « Sélectionner un fond d’écran ».