Apple TV désormais sur Android TV

Après les Smart TV et les consoles de jeux, l'application Apple TV va débarquer sur... Android TV.

A priori, l’application Apple TV est désormais disponible sur tous les appareils Android TV et Google TV. Que cela soit une box ou un téléviseur, l’application est disponible sur le Play Store pour fouf le monde. Par contre, il n’y a toujours pas d’application pour les smartphones et tablettes Android.

Article original du 17 décembre 2020

C’est une mini-révolution des esprits qui s’opère depuis quelques mois. Après avoir laissé filer son app Apple TV sur certaines Smart TV Samsung, LG ou encore Sony, ainsi que sur les nouvelles consoles de jeux, la marque à la pomme va aller s’implanter chez la concurrence.

Google a annoncé que l’application Apple TV, qui regroupe les programmes partenaires ainsi que l’offre payante Apple TV+, serait disponible début 2021 sur Chromecast avec Google TV, le nouvel environnement TV de la firme de Mountain View. Une alliance inattendue, car la nouvelle version de la clé HDMI maison se rapproche totalement de la proposition multimédia du boîtier Apple TV.

Tous les services de streaming à disposition sur Chromecast avec Google

En récupérant Apple TV et Apple TV+ notamment, Chromecast avec Google TV devient quasiment le seul appareil multimédia à proposer tous les abonnements de streaming vidéo. Car Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ notamment étaient déjà présents aux côtés des services maison.

Google a également indiqué que l’app Apple TV — à ne pas confondre avec le contenu et les applications du boîtier Apple TV qui, eux, ne sont pas accessibles — ferait son apparition un peu plus tard sur l’ensemble des appareils équipés d’Android TV. Soit des box et potentiellement d’autres TV connectés.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple accorde à son concurrent Android les faveurs de ses services. Apple Music est déjà disponible sur le Play Store ainsi que sur certaines enceintes et certains écrans intelligents signés Google. Mais en acceptant de s’ouvrir, Apple vise surtout une plus grosse audience payante pour ses programmes originaux regroupés au sein de l’abonnement Apple TV+, service offert à tout utilisateur d’un nouvel appareil Apple. Un pas vers la concurrence qui pourrait être aussi un grand pas de ses utilisateurs vers la marque à la pomme.