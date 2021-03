Strong dévoile son LEAP-S1, un boîtier Android TV abordable et compatible 4K

Tout l’environnement TV de Google dans un petit boîtier compatible 4K et flanqué de nombreux ports, c’est la promesse du LEAP-S1. Le nouveau décodeur Android TV de Strong arrive aujourd’hui en France.

Filiale du groupe chinois Skyworth depuis 2015, le britannique Strong est surtout connu pour ses décodeurs. La marque a néanmoins lancé plusieurs box Android TV ces dernières années. La dernière en date arrive aujourd’hui en France avec une fiche technique équilibrée. Baptisé LEAP-S1, ce nouveau boîtier Android TV mise sur l’Ultra HD et une connectique plutôt généreuse pour se positionner contre la Xiaomi Mi Box S 4K, ou encore le Fire TV Cube d’Amazon.

Son prix ? 69,99 euros, soit autant que la solution de son concurrent Xiaomi, tout en étant plus attractif que celle d’Amazon lorsqu’elle n’est pas soldée. Proposés à 60 et 80 euros respectivement, les Fire TV Stick 4K d’Amazon et Chromecast Ultra de Google sont aussi des alternatives, mais ils ne jouent pas tout à fait dans la même cour.

Ultra HD, Android TV, processeur quad-core et de nombreux ports…

Côté spécifications, Strong annonce dans son communiqué que son LEAP-S1 sera livré avec la dernière version d’Android TV. Certifié par Google, le boîtier permet d’accéder à plus de 5000 applications au travers du Google Play Store. Bien entendu, Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video font partie du lot, au même titre que YouTube, Deezer et Spotify. Tout ce beau monde sera propulsé par un processeur ARM à quatre cœurs (en l’occurrence le SoC Amlogic S905X2 et ses cœurs Cortex-A53 cadencés à 1,8 GHz) et 2 Go de RAM en DDR4.

L’espace de stockage se limite par contre à 8 Go de mémoire flash eMMC. Cette fiche technique suffit néanmoins pour lancer des films et séries en Ultra HD. Le support du codec vidéo H.265 (a priori pas d’AV1 au menu) est annoncé et l’appareil mise aussi sur une certification Dolby Digital pour le son.

Source : Strong

Le Strong LEAP-S1 profite enfin d’une connectivité Wi-Fi 5 dual-band et Bluetooth 4,2, tandis que sa connectique s’axe sur un lecteur de cartes microSD, une sortie HDMI, un port RJ-45, un port optique S/PDIF et deux entrées USB-A (2,0 et 3,0). Basique, la télécommande est pour sa part dotée de raccourcis vers Netflix et Amazon Prime Video et d’une touche dédiée à la commande vocale via Google Assistant.