Pour relancer le tourisme, l’Italie tente un jeu mobile

Comment attirer les touristes dans le pays après une année marquée par le covid ? En les faisant voyager par le jeu pour leur donner envie de venir. C’est l’idée trouvée par le ministère italien des Affaires étrangères qui lance un jeu mobile mêlant visite culturelle et jeu vidéo.

Après une année moribonde pour le tourisme mondial, l’heure est à la reprise. Encore faut-il savoir comment attirer les visiteurs. L’Italie a peut-être trouvé la solution : en les faisant jouer et rêver.

Le ministère italien des Affaires étrangères (MAECI) a donc eu l’idée d’un jeu mobile pour « soutenir les secteurs culturels et créatifs italiens. » « Aujourd’hui, le marché des jeux mobiles est l’un des principaux canaux de diffusion, y compris pour la transmission de la culture et de l’information. C’est notre mission de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous afin de promouvoir notre pays et sa culture dans le monde », explique un de ses représentants.

Attirer la jeunesse en lui faisant découvrir par le jeu

Italy. Land of Wonders est ainsi une initiative gratuite pour redonner envie aux touristes étrangers de faire leur retour dans la Botte en les faisant jouer, s’instruire et découvrir avant de franchir le pas de la visite. La cible annoncée est clairement « la jeunesse du monde », toujours prompte à avoir le nez sur son smartphone et à y jouer, afin de lui créer un « sentiment de familiarité » pour lui donner envie de venir.

Source : Ministère italien des Affaires étrangères

Et le pari est plutôt réussi. Le jeu mobile semble puiser son inspiration graphique du côté de titres comme Monument Valley ou Alto’s Odyssey. Il vise à promouvoir le patrimoine culturel transalpin en faisant découvrir les lieux les plus prestigieux, la beauté des paysages ou encore les trésors culinaires et historiques.

Pour cela, Italy. Lands of Wonders prend la forme d’un puzzle game d’une centaine de niveaux en 3D reconstituant les monuments les plus célèbres (la tour de Pise, le Colisée, le Vésuve et la ville de Naples…). Et pour accentuer le côté immersif dans le pays, vous incarnez Elio qui doit ramener le soleil sur le pays en récupérant 20 étincelles pour éclairer le phare, et quelque part ramener un peu de lumière sur le pays après une année pandémique difficile…

Mais là où le MAECI se montre bien malin, c’est dans sa double approche du jeu. D’un côté, un puzzle game qui va mettre en tête des sites et des pans d’histoire de l’Italie. De l’autre, 600 articles de compléments pour découvrir le pays à travers des nouvelles, des éléments à trouver et des anecdotes. Une façon d’attirer dans ses filets les potentiels visiteurs qui voudront voir le jeu « en vrai ». Un véritable produit made in Italy et une initiative à la fois ludo-éducative et culturelle bien trouvée.