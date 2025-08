Spotify augmente encore ses prix : pourquoi la France n’est pour le moment pas concernée ?

Par voie de communiqué, Spotify a annoncé une nouvelle hausse du prix de ses abonnements à travers le monde. Si la nature de cette augmentation reste encore floue, on sait au moins que la France sera épargnée… mais pas vraiment par grandeur d’âme.

La hausse de prix des abonnements aux différentes plateformes de streaming est maintenant généralisée, mais Spotify compte clairement parmi les services qui se sont livrés aux augmentations les plus drastiques ces dernières années.

Cette semaine, dans la quiétude de l’été, le géant scandinave publie d’ailleurs un bref communiqué évoquant une nouvelle hausse de prix pour ses formules d’abonnement. Comme l’ont également remarqué nos confrères de 01Net, ce document s’illustre par un certain flou artistique : on ignore ainsi quelle est la liste précise des pays et territoires concernés, et si toutes les formules d’abonnement seront impactées ou non.

Contacté par 01Net, Spotify a par contre précisé que la France ne serait pas concernée par cette nouvelle hausse des prix. La douloureuse, les abonnés français l’ont en effet déjà subie. En juin dernier, la formule Personnel passait par exemple à 12,14 euros dans l’Hexagone. Spotify en remettra sûrement une couche aux utilisateurs français… mais plus tard.

Spotify continue de faire payer plus cher l’accès à sa plateforme

À l’exception de la France, des États-Unis, et de quelques autres pays où des augmentations ont déjà été appliquées très récemment (on pense notamment à la Belgique, aux Pays-Bas ou encore au Luxembourg), la hausse des prix qui nous intéresse aujourd’hui concerne à peu près tout le monde.

Spotify parle en effet d’une augmentation en Europe, en Asie du Sud-Est, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, ainsi qu’en Amérique latine. Quant à la nature précise de cette augmentation, elle reste vague, Spotify se contente pour l’instant d’évoquer une hausse de 1 euro pour l’abonnement Personnel, qui passerait ainsi de 10,99 à 11,99 euros. Aucune allusion n’est par contre faite, pour l’instant, aux autres formules d’abonnement.

Spotify explique quoi qu’il en soit que ces hausses de prix sont là pour « refléter les conditions locales du marché et les facteurs économiques, tout en veillant à ce que notre service reste inégalé ». Pour rappel, la plateforme dénombrait 700 millions d’utilisateurs à travers le monde au second trimestre, dont 276 millions payants.

