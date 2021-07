WhatsApp s’inspire de FaceTime pour ses appels sur iPhone

L'interface appel sur WhatsApp change de forme pour les propriétaires d'iPhone. Il sera notamment plus simple d'ajouter des interlocuteurs ou de rejoindre une conversation. Un peu à la façon de FaceTime.

WhatsApp n’en finit plus d’ajouter de nouvelles fonctions, d’améliorer son ergonomie et son interface. Après avoir lancé en bêta le support multi-appareils, c’est au tour de l’interface des appels via l’application d’avoir le droit à un coup de rafraîchissement. Mais cette fois, c’est la mise à jour 2.21.140 pour le grand public qui est déployée.

Des appels de groupe plus simples à mettre en place

Les utilisateurs de la version bêta sous iOS ont pu expérimenter ces derniers temps le nouvel environnement. Il se rapproche de l’écran d’appel sur FaceTime. On y voit tous les contacts qui sont en ligne, ce qui permet d’inviter plus facilement des personnes dans la conversation.

WhatsApp Télécharger WhatsApp gratuitement APK

Il est aussi possible de rappeler un interlocuteur qui avait quitté l’appel audio-video ou n’avait pu y participer. Ce dernier verra alors une notification apparaître s’il rouvre l’application et que l’appel est toujours en cours, avec la possibilité de rejoindre le groupe.

Il sera aussi possible de quitter ou rejoindre un appel de groupe depuis l’onglet Appels désormais.

Les messages archivés restent archivés

Parmi les autres nouveautés, on trouve des améliorations pour l’archivage des discussions. Les nouveaux messages arrivant dans des conversations archivées seront mis en sourdine. Il sera néanmoins possible de modifier les paramètres de discussions dans les réglages.

Pour aller plus loin

WhatsApp pourrait vous laisser choisir la qualité des vidéos envoyées

Les autocollants seront mieux suggérés dans les conversations, avec notamment les plus récents utilisés mis en avant.

La mise à jour de WhatsApp est progressivement déployée vers les iPhone sous iOS 10 et version ultérieure.