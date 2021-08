Comment mettre le mode sombre sur Snapchat

Le mode sombre de Snapchat permet de profiter de l’app avec un fond noir pour le plus grand plaisir et confort de ses utilisateurs. Nous allons vous détailler comment activer le mode sombre de Snapchat.

La célèbre app Snapchat est passée au mode sombre. Ce dernier répond autant à un besoin esthétique qu’à un besoin de confort pour les snapchateurs. Il est très facile d’activer le fond noir sur iOS (iPhone). Sur Android, la manipulation est un peu plus complexe. Nous vous détaillons ici les deux manières de faire en fonction de l’OS de votre smartphone.

Comment activer le mode sombre de Snapchat sur iOS

Lancez Snapchat après avoir vérifié que vous disposez de la dernière version.

Appuyez sur l’icône de votre profil en haut à gauche.

Ensuite, sélectionnez l’icône Réglages en haut à gauche.

Dans la liste qui apparaît, choisissez Apparence de l’application.

Vous pouvez maintenant choisir entre Toujours clair, Toujours sombre et Identique à celle du système.

Si vous optez pour Toujours sombre, votre Snapchat sera toujours en mode sombre.

Comment activer le mode sombre de Snapchat sur Android

Actuellement, Snapchat ne propose pas en natif le mode sombre sur Android. Il existe pourtant des astuces — c’est de la bidouille — pour l’activer que nous allons vous expliciter ci-dessous. La première technique consiste à forcer le mode sombre pour toutes les app installées sur votre smartphone.

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone, puis sur Écran (ou Affichage) et activez le mode sombre.

Activez ensuite les options développeurs (il faut tapoter répétitivement sur le numéro de build de votre smartphone)

Ouvrez les options développeurs, puis scrollez jusqu’à trouver la ligne Forcer le mode sombre.

Lancez ensuite Snapchat, si le mode sombre est activé vous pouvez vous arrêter là.

Il est possible que cela ne fonctionne pas, mais ne désespérez pas. Il reste une solution qui vous demande au préalable de désinstaller Snapchat pour réinstaller une version plus ancienne. Attention, nous ne recommandons pas cette méthode, car elle vous prive de la mouture la plus récente et, théoriquement, la plus sûre et complète en termes de fonctionnalités. Si toutefois, vous souhaitez prendre le risque, il vous faudra, depuis votre navigateur Internet, vous rendre sur le site Snapchat uptodown.

Ce site référencie les anciennes versions de Snapchat et permet de les télécharger. Localisez la version 10.61.2.0 Beta du 9 juillet 2019. Téléchargez-la avant de l’installer et de la lancer. Normalement, votre Snapchat passe alors en mode sombre. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une méthode recommandée.

Il existe par ailleurs encore des solutions alternatives qui font appel à des apps tierces, mais votre smartphone doit être rooté pour que cela fonctionne. Nous ne détaillerons pas ces processus ici.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cette application, il faudra plutôt vous tourner vers notre tutoriel expliquant comment supprimer son compte Snapchat.