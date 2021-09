Tickets de métro à Paris : un pas de plus vers la dématérialisation sur smartphone

À partir du mois d'octobre 2021, Île-de-France Mobilités met fin à la commercialisation des tickets t+ en carnet cartonnés. Il sera toutefois toujours possible d'acheter un carnet numérisé, ou encore de se procurer des tickets à l'unité.

Depuis 2019, on annonce la disparition du ticket t+, prévue à l’époque pour l’horizon 2021. Nous sommes en septembre 2021, et bien qu’on n’y soit pas encore totalement, Île-de-France Mobilités vient d’annoncer un sacré pas dans cette direction. Le carnet de tickets t+ ne sera plus disponible à la vente à partir d’octobre 2021.

Si vous êtes un ou une habitué-e de cet achat, pas de panique, les tickets à l’unité restent en vente. Il vous est également possible d’acheter un titre de transport à l’unité en passant par la solution TAB-SMS, mise en place en mai 2020, dont nous vous expliquons les arcanes dans ce tutoriel.

En clair, vous pouvez acheter un ticket à 2 euros l’unité en envoyant le code 93100 par SMS. Le coût sera ajouté automatiquement à votre facture mobile. En revanche, si vous êtes chez un opérateur virtuel (MVNO), la solution n’est pas disponible pour vous. Idem pour « la plupart des forfaits professionnels » précise Île-de-France Mobilités.

Diverses cartes pour divers besoins

Pour ceux et celles qui préfèrent passer par une carte, trois options s’offrent à vous. La carte Navigo Liberté+ permet de ne payer que les trajets effectués. Vous pouvez également souscrire un abonnement à la semaine, au mois ou à l’année.

Dernière solution : la carte Navigo Easy est un pass non nominatif et rechargeable. Pour ce faire, on peut passer soit par les automates en station, soit par l’app Île-de-France Mobilités Sur iOS, la marche à suivre est un peu différente.

Là, il est possible d’acheter des carnets de tickets dématérialisés pour 2 euros de moins qu’en version cartonnée. On peut aussi y charger des forfaits à la journée. C’est donc une solution pour les voyageurs et voyageuses occasionnels.