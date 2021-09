Comment Twitter tente de mettre vos harceleurs en sourdine

Twitter va lancer en phase de test une nouvelle fonction baptisée Safety Mode (mode Sécurité) afin de permettre aux utilisateurs de bloquer des comptes qui les harcèleraient ou auraient des comportements négatifs à leur encontre. La paix de l’esprit numérique pour converser sereinement et en toute sécurité.

Discuter en toute sécurité et sérénité, c’est depuis longtemps la volonté de Twitter qui multiplie les innovations pour épurer sa plateforme des contenus et intervenants mal intentionnés ou malveillants.

Que ce soit par des réglages dans son profil, par la possibilité de choisir l’audience de son tweet et ceux qui peuvent répondre ou bien en permettant de couper les notifications, voire les messages, autour d’un hashtag précis, tout est fait pour que vous puissiez utiliser le réseau social paisiblement et sans stress.

Bloquer temporairement les comptes qui vous polluent

Pas besoin d’être une personnalité politique ou un influenceur connu pour avoir connu le stress des conversations malsaines, parfois agressives et souvent indésirables. Un stress qui affecte aussi mentalement lorsque l’on est seul face à son écran. Alors, la firme californienne a travaillé avec des spécialistes de la santé mentale, mais aussi des experts de la sécurité en ligne pour élaborer une nouvelle fonction qui vienne en aide aux utilisateurs pour apaiser le plus grand nombre et éviter qu’ils ne quittent la plateforme.

Twitter annonce ce mercredi une nouvelle mesure pour être encore plus à l’aise sur son fil et échanger en toute tranquillité, tout en contrôlant son expérience et ses interactions. À compter de ce jour, le mode Sécurité va être déployé (Safety Mode en anglais). Il s’agit d’une nouvelle fonction qui vise à réduire les interactions perturbatrices, celles qui sont source de stress et d’échanges toxiques.

Disponible tout d’abord pour les comptes paramétrés en anglais et pour un petit groupe d’utilisateurs (iOS, Android ou Twitter.com), le Safety Mode permettra de bloquer temporairement des comptes qui multiplient les insultes, remarques haineuses, envoient des messages non sollicités ou répétitifs, vous mentionnent à outrance sans votre accord. Durant sept jours renouvelables, vous aurez la paix.

Écarter les interactions nuisibles automatiquement

Il suffit d’activer la fonction dans les paramètres pour que le compte soit remonté à Twitter qui va alors évaluer l’attitude et estimer la probabilité d’un engagement négatif à votre encontre. Le système se basera alors sur le contenu du tweet, la relation entre l’auteur du message et le destinataire. « Notre technologie tient compte des relations existantes, de sorte que les comptes que vous suivez ou avec lesquels vous interagissez fréquemment ne soient pas bloqués automatiquement », explique Twitter.

Les auteurs des tweets jugés nuisibles ou non sollicités seront automatiquement bloqués. Ils ne pourront pas lire ce que vous publiez ni vous contacter. Se basant sur son système de détection de contenus sexistes, racistes, xénophobes ou d’incitation à la violence et la haine, Twitter s’est entouré également de véritables utilisateurs, de nombreuses femmes et de spécialistes des droits de l’Homme pour mettre au point sa fonction.

Comment activer le Safety Mode ?

Si vous pouvez bénéficier du mode Sécurité, il faut activer la fonction dans les paramètres et depuis la rubrique Confidentialité et Sécurité.

Les détails des comptes bloqués sont consultables à tout moment ainsi que les informations sur les tweets épinglés par le Safety Mode. Cela permet notamment d’annuler une restriction si elle n’a pas été bien jugée par le système qui est toujours en phase d’apprentissage et d’amélioration de sa détection. Au bout des sept jours, vous recevrez une notification récapitulative, une façon aussi de décider s’il faut continuer à bloquer la personne ou non.