Android : les applis tierces peuvent profiter des couleurs dynamiques de Material You

Jusqu'à présent, seul Google proposait l'adaptation des couleurs sur ses applications. Désormais, la firme permet aux développeurs d'intégrer Monet à leurs apps.

Lors de la présentation d’Android 12 en mai dernier, l’une des principales nouveautés mises en avant par Google était sa nouvelle interface Material You ainsi que la fonctionnalité Monet qui permet d’adapter automatiquement les couleurs du système et des applications aux teintes majoritaires sur votre fond d’écran.

Depuis cette annonce, Google a mis à jour nombre de ses applications pour qu’elles soient capables de s’adapter aux couleurs majoritaires du système. Néanmoins, la fonction était jusqu’à présent réservée aux seules applications de Google.

Afin de permettre un système unifié et de pousser les développeurs à utiliser à leur tour cette fonctionnalité Monet, Google a finalement mis à jour des outils de développement pour les développeurs d’applications. Ces derniers jours se tenait en effet l’Android Dev Summit, l’occasion pour Google de s’adresser aux développeurs Android. Durant cet événement, la firme a annoncé la disponibilité de Material Design 3 au sein de Jetpack Compose, l’outil de développement de Google pour les applications Android. De quoi permettre aux développeurs d’intégrer la nouvelle interface Material You à leurs propres applications, comme le rapporte le site Android Central.

Des couleurs adaptées, mais pas seulement pour les Google Pixel

Rappelons que, pour l’heure, seuls les smartphones Google Pixel profitent de la nouvelle interface Monet qui va adapter automatiquement les couleurs du système et des applications à celles du fond d’écran. Néanmoins, cette fonctionnalité devrait peu à peu être reprise par d’autres constructeurs. De son côté, Samsung a d’ores et déjà annoncé un système similaire pour son interface One UI 4 avec Dynamic Theme. On imagine donc que d’autres constructeurs permettront également aux applications de s’adapter aux couleurs de l’utilisateur. Par ailleurs, même si le changement de couleur n’est pas nécessairement pris en compte sur un système, Material You propose également d’autres nouveautés en termes de coloris ou de formes.

Il faudra cependant que les développeurs s’emparent de ces fonctionnalités pour qu’elles soient disponibles sur leurs applications auprès du grand public. C’est tout de même un pas important afin de permettre à tout à chacun une plus grande personnalisation des couleurs de son smartphone.