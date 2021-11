WhatsApp permet maintenant à vos autres appareils de se passer du smartphone

WhatsApp a introduit en bêta la prise en charge de plusieurs appareils sans qu'ils aient besoin d'être connectés à votre smartphone. Une nouveauté pour l'instant à l'essai, mais accessible à tous, sur iOS comme sur Android.

En quelques clics WhatsApp permet maintenant un peu plus de liberté en dehors du smartphone. La plateforme a introduit en bêta la prise en charge de plusieurs appareils sans qu’ils aient besoin d’être connectés à un mobile.

Pour essayer cette nouveauté accessible aux utilisateurs iOS et Android de l’application, il suffit de rejoindre la bêta multi-appareils. Lancez WhatsApp, puis allez dans Réglages, et enfin sous Appareils connectés. Cliquez sur Bêta multi-appareils, puis sur Rejoindre la bêta. Il ne vous restera plus qu’à lier vos appareils à l’aide d’un QR Code à scanner. La chose se fait en quelques secondes.

L’utilisation multi-appareils devient plus intéressante sur WhatsApp

Si vous choisissez de participer à cette bêta, il vous sera alors possible d’envoyer et recevoir des messages depuis l’application de bureau de WhatsApp ou l’interface web de la plateforme… le tout sans que votre smartphone soit nécessairement en ligne, et en conservant le chiffrement de bout en bout.

Comme le souligne MacRumors, il est par contre impossible à ce stade de supprimer les messages ou les fils de conversation sur un appareil lié. Autre limitation, il n’est pas possible d’envoyer des messages ou d’appeler (depuis le web, l’application de bureau ou un appareil Portal), un utilisateur disposant d’une version obsolète de WhatsApp sur son smartphone. Il n’est pas non plus possible de connecter plusieurs smartphones à la fois sur un seul compte WhatsApp.

Bêta oblige, WhatsApp précise que la qualité actuelle du service au travers de cette nouvelle fonction peut provisoirement être altérée. Si vous rencontrez des problèmes, il vous est néanmoins possible de quitter la bêta à tout moment en revenant dans les réglages de l’application. On apprend enfin que si votre smartphone n’est pas utilisé, les appareils liés seront déconnectés au bout de 14 jours d’inactivité.

Rappelons que WhatsApp est à l’œuvre sur une application iPad officielle… et bonne nouvelle, la plateforme a laissé entendre que son lancement pourrait être accéléré par le déploiement de ce support multi-appareils.

