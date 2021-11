WhatsApp « Communautés » : une nouvelle fonction qui s’attaquerait à Discord

Des nouvelles preuves d’une fonction « Communautés » relative à WhatsApp ont refait surface. Elle permettrait de créer un sous-groupe dans une discussion groupée.

WhatsApp a de multiples chantiers en cours de développement pour apporter de nouvelles fonctionnalités et optimiser son expérience utilisateur. Parmi eux, citons par exemple la suppression de vos messages très anciens, l’arrivée de réactions à la Messenger et la possibilité de choisir qui voit l’heure de votre dernière connexion.

La plateforme de Meta (le nouveau nom du groupe Facebook) travaille sur un autre projet encore plus musclé : elle a en effet l’ambition d’intégrer un système de communautés, que XDA Developers mettait déjà en exergue début octobre. Cette fois-ci, c’est au tour du spécialiste en la matière WABetaInfo d’apporter de nouveaux éléments.

Des sous-groupes

La fonction « Communautés » — que l’on nommera ainsi à défaut d’avoir un autre nom — souhaite donner plus de « pouvoirs » aux administrateurs d’un groupe. Ces personnes pourraient alors créer un sous-groupe au sein même d’une conversation groupée. Un peu à la manière de Discord.

Pour ce faire, il leur serait possible de créer un lien communautaire en guise d’invitation. En cliquant dessus, un utilisateur aurait alors accès à un groupe d’échanges plus restreint. Ce type d’usage pourrait par exemple servir à une discussion familiale, où les tantes, oncles, cousins, parents et grands-parents sont tous rassemblés.

Les cousins pourraient tout à fait souhaiter créer une sous-conversation pour discuter entre eux d’un sujet plus précis, ou par pur plaisir de se retrouver au sein d’une petite cousinade virtuelle.

Une icône carrée avec des bords arrondis

À l’heure d’écrire ces lignes, nous ne savons pas à quoi ressemblera cette nouvelle fonctionnalité, ni comment elle s’intégrerait dans WhatsApp. WABetaInfo note cependant deux choses : les conversations liées à la fonction « Communautés » seront elles aussi chiffrées de bout en bout.

Aussi, un indice visuel nous permettrait de repérer les Communautés des autres conversations : l’icône de la discussion opterait pour un format carré avec des coins arrondis. WhatsApp l’avait par erreur dévoilé en octobre, avant de rapidement désactiver le tout.

Enfin, nous ne savons évidemment pas quand le service compte déployer cette nouveauté pour ses 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels.