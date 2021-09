WhatsApp : voici à quoi ressembleront bientôt vos réactions aux messages

Après avoir repéré une nouvelle fonction de réaction aux messages façon iMessage, le site WABetaInfo a obtenu un premier visuel du rendu futur. Le signe que le déploiement de la nouveauté pourrait ne plus trop tarder.

Avec Twitter, Facebook, Messenger, Slack ou encore même iMessage chez Apple, nous avons souvent pris l’habitude de réagir aux messages. Que ce soit ceux de nos amis, des infos, une pensée ou autre, tout est désormais sujet à approbation via un like ou un emoji. Et finalement, lorsqu’on ne peut pas réagir à un message dans une discussion, on est parfois un peu frustré (et oui, il faut alors écrire pour répondre !).

Parmi les réseaux et messageries qui résistaient encore, il y avait WhatsApp. La messagerie ne permet par pour le moment de montrer que l’on a apprécié un message, que l’on est en désaccord ou bien que ça nous a amusés. Mais cela devrait prochainement changer.

Le site WABetaInfo qui piste toutes les nouveautés à venir ou en test sur la plateforme a repéré il y a quelques semaines une fonction en développement qui permettrait de réagir à des messages envoyés et plus seulement à les citer pour y répondre. Il s’agirait alors d’ajouter un emoji sur un message en maintenant son clic pour faire apparaître une sélection potentielle.

De nombreux emoji au choix

Un moyen de rendre les conversations un peu plus fun et moins austères sur un service qui a déjà réussi à s’enrichir plus tardivement que la concurrence des emoji, images éphémères et autres messages à durée limitée.

Et pour aller en ce sens, WABetaInfo a publié une première capture d’écran du rendu possible de la fonction après mise à jour de l’application. Il y aurait le choix parmi sept réactions possibles symbolisées par des emoji assez classiques, mais rien ne semble interdire de pouvoir ajouter n’importe lequel de votre clavier. Les réactions ne seraient pas anonymes et tous les membres de la discussion pourraient savoir qui a réagi.

La capture du blog spécialisé a été faite sur iOS, mais WhatsApp travaillerait également à une version pour Android. La fonction est cependant encore en développement et pourrait évoluer d’ici là.