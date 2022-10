Pénurie d’essence et de gazole : 5 applications pour trouver du carburant

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a des effets économiques qui se font sentir. L'essence et le gazole sont plus chers que jamais. Et tout semble indiquer que cette hausse va continuer. De plus, de récentes grèves ont engendré une situation de pénurie qui s'est aggravée ces derniers jours dans les stations services. Voici quelques outils pour vous aider à vous y retrouver.

Le prix de l’essence et du gazole augmente. Si on regarde le rapport hebdomadaire publié par la Commission européenne, on constate que ce sont les prix les plus élevés jamais enregistrés dans notre pays.

Pourquoi les prix des carburants augmentent ?

Le conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine est évidemment la raison principale. La Russie est en train d’envahir l’Ukraine, l’offensive dure depuis plus d’une semaine sur plusieurs villes d’Ukraine, notamment à Kharkiv, avec l’envoi de troupes aéroportées et de nombreux bombardements.

Avant cette crise majeure, la Russie exportait environ 5 millions de barils de pétrole brut par jour et 3 autres millions de barils déjà raffinés. Aujourd’hui, ces barils ne trouvent plus preneur en raison des sanctions que l’Europe impose.

La flambée des prix du pétrole est inéluctable, les dés sont déjà jetés : que ce soit parce que les gouvernements agissent directement ou par l’auto-sanction des entreprises occidentales, les approvisionnements en pétrole et en gaz de la Russie vont se tarir. Cela aura de graves conséquences pour la Russie, mais cela ajoutera également aux pressions du coût de la vie chez nous.

D’où viennent les pénuries actuelles ?

Depuis le début du mois d’octobre, d’importantes pénuries touchent les stations d’essence de l’Hexagone. La pénurie actuelle est liée à une grève dans les raffineries. Les grévistes d’Esso et de Total sont déterminés à poursuivre leur mouvement pour obtenir des augmentations de salaire.

D’après la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, 29,4% des stations-service sont en difficulté au niveau national sur un ou plusieurs types de carburant. La situation est critique en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.

Quelques économies grâce à des applications

Notre conseil est évidemment de favoriser les déplacements en transport en commun, en vélo… mais évidemment, cela dépend de la situation de chacun. Il existe des applications qui vous permettront de faire quelques économies et d’optimiser vos déplacements.

Premièrement, nous vous conseillons de vérifier les options qui sont disponibles pour vos déplacements. Pour cela, il y a l’application Transit et Citymapper qui fonctionnent très bien en ville. Sinon, il y a évidemment Google Maps.

Nous avons également quelques applications à vous faire tester avant de vous parler des comparateurs de prix : BlaBlaLines pour le co-voiturage ou encore Météo Ciel avant de sortir votre vélo.

Les comparateurs de prix des carburants

Essence / Gasoil Now est un comparateur qui utilise les données publiques publiées, l’application fonctionne en France, en Espagne ou encore en Italie. Son utilisation est très simple : elle vous localise et vous liste les stations les plus proches, vous pouvez comparer les prix des différents carburants (B7, B7+, Gasoil, Gazole, Diesel, Diesel+, E5 – Sans plomb 95 (SP95), Sans plomb 98 (SP98), SP95-E10 (E10), GPLc (GPL), Ethanol, Bioéthanol, Superéthanol E85).

Vous pouvez ainsi vérifier la disponibilité des carburants recherchés.

Il y a aussi Essence&CO qui est une alternative à Essence / Gasoil Now, avec une forte communauté qui permet de récupérer de précieuses informations sur le terrain.

Enfin, Waze permet aussi de localiser les stations essence, mais également de connaître leurs prix régulièrement mis à jour par la grande communauté d’utilisateurs. Cette application peut par ailleurs vous aider à optimiser vos déplacements en voiture.

Essence Comparateur Carburant

Dans le cas d’une pénurie de carburant, le plus dur n’est finalement pas de trouver la station essence avec le prix le plus bas, mais celle qui a encore des pompes pleines. C’est là qu’Essence Comparateur Carburant trouve son interêt, avec une carte de l’approvisionnement des stations essence. Que l’on soit bien d’accord : cette carte est absente de l’application, elle n’est disponible qu’en ligne. L’application, elle, permet simplement de signaler quelles stations sont touchées par la pénurie en remplaçant le prix du carburant concerné par 0.

L’application en elle-même permet de savoir où se situent les stations essence les plus proches ou les moins chères et de lancer un itinéraire jusqu’à celle qui a été sélectionnée. Attention toutefois, l’application et le site web ont tendance à ramer sévèrement ces derniers jours avec l’aggravation de la pénurie.

À l’heure de la rédaction de ces lignes, 416 stations sont en état de pénurie partielle et 577 en pénurie totale. La majorité est située en région parisienne.

Si vous avez des conseils ou des applications, vous pouvez les partager en commentaires.

