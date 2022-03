Waze vous aide à payer moins cher votre carburant : voici comment

Waze propose une fonctionnalité pratique, permettant de connaitre le prix du carburant sur votre trajet. Découvrez comment ça marche.

Si vous prenez votre voiture régulièrement pour vous rendre sur votre lieu de travail, et si vous suivez quelque peu l’actualité, vous n’êtes pas sans savoir que le prix du carburant a subi une flambée des prix impressionnante ces derniers temps. Une hausse historique, qui s’explique en grande partie par la guerre opposant l’Ukraine et la Russie.

Deuxième exportateur mondial de pétrole, cette dernière a très nettement réduit les importations en Europe, ce qui a alors pour effet de faire considérablement grimper le prix du baril, qui a dépassé les 140 dollars, s’approchant de son record absolu. Depuis, la situation s’est très légèrement améliorée, mais l’essence et le diesel coûtent toujours très cher, avec un litre dépassant la barre symbolique des deux euros.

Une fonctionnalité utile

Il existe de nombreux moyens de trouver les stations-services les moins chères : saviez-vous que cela est également possible sur Waze ? En réalité, l’application communautaire propose cette fonctionnalité depuis pas mal de temps déjà, mais de nombreux utilisateurs l’ignorent encore. Très pratique, celle-ci vous permet également de trouver une station directement sur un itinéraire déjà défini.

Comme le rappelle l’entreprise rachetée par Google en 2013, les utilisateurs de Waze peuvent même indiquer le type de carburant qu’ils utilisent au quotidien, qu’il s’agisse du sans-plomb 95 ou 98, du gazole ou encore de l’E85. Il seront ensuite guidés vers la station-service la plus adaptée à leurs besoins et surtout, la plus avantageuse en termes de tarifs.

Une application communautaire

Mais si Waze nous rappelle l’existence de cette fonctionnalité, c’est surtout qu’elle appelle les utilisateurs à jouer le jeu et à renseigner les prix des stations-service qu’ils croisent sur leur route. En effet, plus les usagers mettront les tarifs à jour, plus les informations seront fiables pour les autres. Et avec plus de 16 millions de Wazers actifs par mois, l’application possède une très belle communauté capable de faire bouger les choses.

Celle-ci a par ailleurs constaté un boom de l’utilisation de ce cette fonction, comme elle le souligne dans son communiqué envoyé à la rédaction. Jérôme Marty, Country Manager de Waze France affirme en effet que « sur la semaine du 24 février au 2 mars, nous avons observé une augmentation de 5,44 % des navigations vers des stations-service, par rapport à la semaine précédente. Et du 2 au 8 mars, ce chiffre a encore bondi de 4,66 % ».

