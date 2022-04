Snapchat : l’intégration de vidéos YouTube dans vos stories devient bien plus chouette

Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs du réseau social Snapchat : ils ont à présent la possibilité de partager des vidéos YouTube, sous la forme de miniatures, directement dans leurs stories ou leurs snaps.

Après avoir proposé de nouvelles fonctionnalités, notamment concernant la sécurité, Snapchat s’est décidé à améliorer l’intégration de YouTube dans son application, ce qui ravira sans doute de nombreux utilisateurs. Jusqu’ici, le partage d’une vidéo de la plateforme de Google était un peu laborieux, et pas spécifiquement pensé pour le format vidéo voulu par Snapchat. La société américaine a finalement remédié au problème, comme elle l’explique dans un billet de blog annonçant la nouvelle.

Une nouvelle fonctionnalité de partage bien pratique

Dorénavant, les utilisateurs du réseau social peuvent ainsi partager plus facilement une vidéo YouTube dans l’application, tant sur Android que sur iOS. La vidéo s’affiche sous la forme d’un autocollant avec sa miniature, directement dans la story Snapchat.

Le lien vers la vidéo en question, qui prend une forme très visuelle grâce à la vignette générée, peut donc être superposé dans le snap. La personne le visionnant n’a qu’à cliquer dessus pour être automatiquement redirigée, soit vers l’application YouTube, soit dans son navigateur.

Pour partager une vidéo, il suffit de choisir l’option « Partager » sous la vidéo YouTube, directement dans l’appli. Il faut ensuite sélectionner l’icône Snapchat, ce qui crée automatiquement un autocollant de la vidéo en question. Ce dernier peut être superposé dans une story ou un snap, en utilisant les outils de création proposés.

Aucun doute que cette façon plus ludique de partager une vidéo encouragera les partages de contenus vers la plateforme vidéo de Google, et sera bien utile, notamment pour les influenceurs et Youtubeurs.

