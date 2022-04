WhatsApp : vous allez enfin pouvoir envoyer des messages à (vraiment) tout le monde

La bêta de WhatsApp intègre désormais une nouvelle fonctionnalité intéressante : celle de pouvoir envoyer des messages à des personnes qui ne sont pas sauvegardées dans vos contacts.

Comme à l’accoutumée, la version bêta de WhatsApp vient nous offrir de nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont très attendues par les utilisateurs. Après les dernières améliorations, notamment sur les messages vocaux, c’est ici via la dernière mise à jour de la bêta de WhatsApp pour Android (v2.22.8.11) qu’une nouvelle fonctionnalité a fait son arrivée : celle de pouvoir envoyer directement un message à un numéro qui n’appartient pas à nos contacts.

Une fonctionnalité bien utile

À l’heure actuelle sur la version stable, il est impossible de contacter directement une personne « inconnue » — ou plutôt non enregistrée dans vos contacts — par message via l’application, celle-ci ne donnant pas cette possibilité. Cependant, cela devrait bien finir par changer selon WABetaInfo.

Cette nouvelle bêta vient donc ajouter la possibilité d’interagir de plusieurs façons avec un numéro non sauvegardé. Le fait d’appuyer sur l’un de ces numéros vous ouvrira désormais l’accès à un menu contextuel avec plus d’options dont une notamment qui vous permettra de démarrer une discussion instantanée.

Attention cependant, pour que cette option apparaisse, il faudra que la personne dispose elle aussi d’un compte WhatsApp, sinon la fenêtre ne vous proposera que les options habituelles. Cette nouveauté est disponible pour l’instant uniquement via la bêta de l’application via la dernière mise à jour et sur une bêta précédente pour certains utilisateurs.

Nous ne savons pas encore à quel moment cet ajout pourrait faire son arrivée sur la version stable de l’application. Espérons que la date de déploiement de cette nouveauté ne tardera pas trop.

Une technique secrète existe déjà

Pour certaines fonctionnalités en test comme le partage de fichiers jusqu’à 2 Go, vous serez obligé de passer par la bêta. Mais si vous souhaitez tout de même envoyer un message à un contact non sauvegardé sans utiliser la fonction dédiée, sachez que cela est possible en allant sur votre navigateur et en tapant l’adresse http://wa.me/ suivie de l’indicatif du pays et du numéro de téléphone que vous voulez contacter. Vous serez alors redirigé vers une fenêtre de chat Whatsapp avec le contact que vous aurez rentré.

