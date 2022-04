WhatsApp : le mode multi-appareil permettrait d’associer deux téléphones en simultanée

Alors que les premières bêta du mode multi-appareil nous laissaient penser qu’aucun autre téléphone n’aurait pu être connecté simultanément à votre compte WhatsApp, les dernières trouvailles de WABetaInfo tendent à prouver le contraire.

Cela fait déjà un certain temps que le mode multi-appareil de WhatsApp est en cours de développement. Cette future fonctionnalité phare est attendue de pied ferme, car elle faciliterait l’utilisation de la plateforme à bien des échelles. Aujourd’hui, il est en effet impossible de se connecter simultanément à son compte sur deux téléphones différents.

Aussi, les versions web et desktop de WhatsApp ne peuvent se passer d’une connexion au téléphone pour bien fonctionner. Le mode multi-appareil viendrait donc chambouler tout ce système… sans pour autant prendre en compte les appareils mobiles. En effet, jusque-là, les smartphones semblaient exclus des plans.

Une nouvelle section qui en dit long

En juin 2021, WABetaInfo avait partagé une capture d’écran explicite en la matière et sur laquelle était écrit le message suivant : « Votre téléphone n’aura plus besoin de rester en ligne pour utiliser WhatsApp sur le web, un ordinateur ou un Portal. Jusqu’à quatre appareils additionnels et un téléphone peuvent être utilisés simultanément ».

Le constat était donc le suivant : utiliser son compte WhatsApp depuis deux téléphones différents et de manière simultanée ne ferait pas partie de la mise à jour. Sauf que la plateforme de messagerie aurait finalement changé d’avis au regard des dernières trouvailles une fois de plus signées WABetaInfo.

En effet, la dernière version bêta de WhatsApp — 2.22.10.13 — a fait apparaître une nouvelle section qui permet d’enregistrer un appareil compagnon, afin d’utiliser WhatsApp dessus. Trois étapes sont décrites :

Ouvrir WhatsApp sur votre téléphone ;

Aller dans les paramètres et sélectionner « Associer un appareil » ;

Pointer votre téléphone sur l’écran et scanner le QR Code.

Les tablettes Android aussi concernées

La troisième étape concerne un smartphone secondaire, avec lequel il faudra scanner un QR code pour se connecter plus facilement. À partir de là, vous pourriez alors switcher d’un téléphone à un autre pour discuter avec vos proches sans devoir vous reconnecter à votre compte à chaque fois.

WABetaInfo avance également qu’une tablette Android pourrait tout à fait être associée. Pour le moment, aucune date de déploiement n’a filtré dans la bêta. Il faudra donc se montrer patient avant d’en voir la couleur.

