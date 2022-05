Nearby Share : l’AirDrop d’Android à venir sur les apps tierces, Windows, iOS…

Google a profité de sa conférence pour annoncer aux développeurs que la fonctionnalité de partage à proximité s'ouvrirait aux applications tierces.

En marge de la conférence Google I/O, le développeur d’Android en a profité pour organiser des ateliers à destination des développeurs d’applications Android. Bonne nouvelle pour eux et par extension pour nous : la fonction de partage à proximité nommée Nearby Share, va s’ouvrir aux applications tierces.

Cette fonctionnalité a recours au Wifi, au Bluetooth, mais aussi à l’ultra wideband pour fonctionner. Elle vient concurrencer l’AirDrop d’Apple en permettant notamment le partage de fichiers entre ses appareils.

Le nouveau presse-papiers d’Android 13 avec le Nearby Share

Parmi les nouveautés d’Android 13, on trouve l’interface du presse-papiers qui se complète avec le bouton « Partager à proximité ». Il affiche les appareils à proximité pouvant recevoir ce que vous avez copié depuis votre smartphone ou votre Chromebook.

Une fois que votre élément copié est envoyé, vous pouvez le coller sur l’appareil cible, comme vous l’auriez fait entièrement en local.

Les applications tierces vont pouvoir profiter du Nearby Share

Lors d’un atelier dédié aux développeurs nommé « Créer des expériences puissantes et multiappareils », on apprend que Google a pour volonté que toutes les applications profitent d’expériences similaires à ce que Google propose sur ses applications et sur Android. Il annonce qu’il va « concevoir, construire et fournir le cadre et les capacités de base qui permettent aux appareils de l’écosystème Android de s’enrichir mutuellement ».

Cela va donc prendre la forme d’API qui prendront « en charge la communication bidirectionnelle entre les appareils afin que deux appareils puissent non seulement se parler, mais également partager une tâche commune ». Google annonce que ces API sont utilisables dès maintenant et a « l’intention de prendre en charge le développement multiplateforme, s’étendant au-delà d’Android pour couvrir Chrome OS, iOS, Windows et d’autres plateformes ».

Ce déploiement se fera dans un premier temps via les services Google Play, mais le géant prévoit de l’ajouter nativement aux prochaines versions d’Android. Un premier aperçu devrait arriver durant le deuxième trimestre 2022.

Ce que nos applications vont pouvoir faire avec le partage à proximité

Google donne quelques exemples des possibilités du Nearby Share avec des applications Android tierces :

Acheter ou louer un film sur son téléviseur en utilisant son téléphone pour choisir son mode de paiement.

Commencer à lire un article sur un appareil et continuer à le lire sur un autre appareil.

Partager une destination depuis son téléphone vers une voiture.

Partager son itinéraire à d’autres personnes.

Faire une commande en ligne collective sans avoir à faire passer votre téléphone.

