Nearby Share s’inspirerait d’AirDrop pour simplifier le transfert de fichiers entre vos appareils

La dernière version en date des Services Google Play nous donne un aperçu de la fonctionnalité Self Share qui devrait faire son arrivée sur les appareils Android prochainement.

C’était là juste sous nos yeux, mais parfois ce sont les changements les plus simples qui sont les plus durs à réaliser. Nearby Share, l’équivalent Android de la technologie AirDrop d’Apple devrait bientôt remédier à un problème qui empêchait jusqu’ici ses utilisateurs d’envoyer des fichiers entre leurs appareils sans avoir à constamment les approuver, et ce à l’aide d’une nouvelle fonctionnalité nommée Self Share.

Nous avions déjà pu repérer cette nouveauté en début d’année lorsqu’elle avait été ajoutée au gerrit (outil de relecture collaborative de code) de Chromium. Mais selon le compte Twitter de Mishaal Rahman, spécialiste d’Android et notamment ex-rédacteur en chef de XDA, Google serait en train de tester ce nouvel ajout qui vous permettra désormais de sauter l’étape de l’approbation lorsque vous partagerez des fichiers entre vos propres appareils si ceux-ci sont connectés au même compte Google.

Nearby Share's "self-share" mode will let you quickly share files to other devices signed into the same Google account without needing to approve the share.

This hasn't rolled out yet from what I can see, but it's present in the latest version of Google Play Services. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 19, 2022