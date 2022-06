Le nombre maximal de membres double dans les groupes WhatsApp

WhatsApp passe officiellement la limite des groupes de messagerie à 512 membres contre 256 auparavant. De quoi organiser le prochain anniversaire surprise d'un proche avec un peu plus de monde que prévu.

Depuis quelques semaines, quelques beta-testeurs avaient la chance de pouvoir ajouter jusqu’à 512 personnes sur un groupe WhatsApp (on espère qu’ils étaient plus de 512 pour tester la fonction justement), sur l’application Android, iOS et desktop. WABetaInfo, média en ligne spécialisé dans ce service de messagerie instantanée, révèle que la fonctionnalité est déployée à tout le monde dans la dernière version de l’application. Un doublement du nombre de membres maximum dans un groupe sur WhatsApp, qui passe donc de 256 à 512.

Jusqu’à 512 personnes par conversation de groupe, bonjour le flood

Cet élargissement du nombre maximal de membres dans un groupe WhatsApp a été déployé avec la mise à jour du 6 juin (2.22.12.77 sur Android). Comme WABetaInfo, nous avons pu vérifier sur les versions iOS et Android que la limite était bien passée à 512. Si vous voulez le vérifier vous-même, vous pouvez simplement essayer de créer un nouveau groupe de discussion et lors de la sélection des membres, le nombre maximal sera affiché.

Plus besoin de version beta donc, a priori tout le monde peut désormais en profiter. Cependant WABetaInfo précise que « cette fonctionnalité a été mise à la disposition de presque tous les utilisateurs aujourd’hui et elle sera disponible pour tout le monde dans les 24 heures ». Si vous ne l’avez pas encore, vérifiez bien que vous disposez de la dernière version de l’application.

WhatsApp poursuit sa série d’améliorations, ou tout du moins de mises à jour et de nouveautés. Le service de messagerie de Meta travaille sur le multi-appareils, mais aussi sur les réactions aux photos ou encore sur la modification des messages après envoi.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.