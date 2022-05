WhatsApp travaille sur une app macOS : le multi-appareil se rapproche

WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle version de son application de bureau pour macOS afin que vous puissiez lier votre appareil de la version bêta de WhatsApp pour Android ou iOS.

Alors qu’en septembre 2021 WhatsApp publiait la bêta publique de son application pour Mac et PC, le service de messagerie instantanée avance. Selon les informations de WABetaInfo, l’application de Meta plancherait sur une nouvelle version de WhatsApp pour macOS.

Une nouvelle application WhatsApp pour macOS

C’est donc WABetaInfo qui dévoile cette information selon laquelle une nouvelle version bureau de WhatsApp pourrait faire son apparition sur les ordinateurs d’Apple. On y découvre une capture d’écran du logiciel récupérée par le média spécialisé dans l’application de messagerie.

Sur cette image donc, on voit des indications nous invitant à scanner le QR code qui s’affiche, généré par l’application. On peut constater qu’il serait possible de lier son application sous Android à celle sur macOS, sans avoir besoin d’avoir un iPhone. Cela dit, on peut ne pas exclure qu’à l’avenir, il serait possible d’utiliser WhatsApp sur Android et sur iOS en simultané. Effectivement, il apparaît que le mode multi-appareil pourrait faire son apparition dans les prochaines mises à jour.

Une version de la messagerie pour macOS améliorée

Le média annonce également que WhatsApp « a amélioré certains détails de l’interface utilisateur de l’application, il sera donc plus facile d’utiliser WhatsApp sur votre Mac et il s’agit d’une application native construite avec Mac Catalyst ». Il n’est pour l’instant pas possible d’installer cette nouvelle version ; aucune date de sortie n’est connue à l’heure actuelle.

