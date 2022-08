Sur PC, WhatsApp n’a plus besoin de votre smartphone pour envoyer des messages

WhatsApp Desktop fait peau neuve. L'application pour PC devient mieux intégrée à Windows pour être plus fiable, plus rapide et fonctionnelle même quand votre téléphone est hors ligne. Les utilisateurs Mac y auront bientôt droit, quand la phase bêta sera terminée.

S’il était déjà possible d’utiliser WhatsApp sur un PC Windows depuis quelque temps, l’application n’était pas forcément la plus optimale qui soit. Heureusement, une nouvelle app voit le jour. C’est ce qu’annoncent les équipes de WhatsApp dans un article de blog dédié.

Les utilisateurs de WhatsApp sur ordinateur utilisent notre application de bureau basée sur le web (WhatsApp Desktop) ou notre application sur navigateur (WhatsApp Web). Dans un souci constant d’améliorer l’expérience WhatsApp de nos utilisateurs, nous développons des applications natives pour les systèmes d’exploitation Windows et Mac.

En d’autres termes, WhatsApp va mieux intégrer son application Desktop dans Windows et macOS. Cette application « native » a plusieurs avantages selon les responsables de la plateforme de messagerie instantanée.

Envoyez des messages même avec un smartphone hors ligne

On nous promet ainsi une meilleure fiabilité et vitesse d’exécution ainsi qu’une conception optimisée pour les OS de nos ordinateurs. Mieux encore : vous pouvez continuer « à recevoir des notifications et des messages même lorsque votre téléphone est hors ligne ».

Nous avons d’ailleurs essayé au sein de la rédaction de Frandroid. En mettant en mode avion le téléphone associé au compte WhatsApp, nous avons quand même pu envoyer un message via l’ordinateur (les deux petites coches s’affichaient bien dans la bulle).

Déjà disponible sur Windows, en chantier sur Mac

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger la nouvelle version de l’application WhatsApp sur Windows 10 ou Windows 11 via le Microsoft Store. La suite du processus ne change pas, il suffit de scanner un QR code avec votre smartphone pour pouvoir retrouver votre compte WhatsApp sur l’ordinateur.

Pour Mac, la nouvelle application est actuellement en développement. Vous pouvez cependant rejoindre le programme bêta, mais celui-ci est plein à l’heure où nous écrivons ces lignes.

WhatsApp Desktop Télécharger WhatsApp Desktop gratuitement

