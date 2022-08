WhatsApp : vous n’allez plus jamais râler après avoir supprimé un message par erreur

WhatsApp déploie en bêta une toute nouvelle fonctionnalité qui devrait en ravir plus d’un et plus d’une : à l’avenir, annuler la suppression d’un message devrait en effet être possible.

Aujourd’hui, supprimer un message d’une conversation WhatsApp est une action irréversible où le retour en arrière n’existe pas. Une fois que c’est fait, c’est fait. Les missclick ou quelques hésitations avant de passer à l’acte peuvent parfois être regrettées, sans que cela ne puisse être corrigé. Mais le service de Meta souhaite y remédier.

L’erreur est humaine

Comme l’a remarqué WABetaInfo, WhatsApp a déployé la version bêta 2.22.18.13 pour Android dans laquelle se niche une petite fonctionnalité intéressante. Quelques bêta-testeurs ont pu la tester, mais pas tous. L’idée est simple : au moment de supprimer un message, une option pour le récupérer s’affiche en bas de votre interface.

Sur la capture d’écran partagée, un bouton « undo » fait en effet son apparition pendant quelques secondes seulement. Durant ce laps de temps, vous avez alors tout le loisir d’appuyer dessus pour annuler la suppression du message. Si votre manœuvre initiale était une erreur, la punition est moins dure.

D’ici la fin de l’année sur nos téléphones ?

Aujourd’hui, ce type d’action est relativement courant, mais pas non plus généralisé sur toutes les plateformes de messagerie instantanée. On peut toutefois la retrouver sur Gmail après avoir retiré un mail important par inadvertance. C’est une fonctionnalité très pratique et très utile au quotidien.

Toujours est-il que cette fonction devrait probablement débarquer pour le grand public d’ici la fin de l’année. Comme d’habitude, n’hésitez pas à télécharger les mises à jour de WhatsApp pour profiter des dernières nouveautés. Elles sont généralement courantes ou encore en cours de développement.

